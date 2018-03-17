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Bahçelievler’de park halindeki 2 araç alev alev yandı

Bahçelievler’de park halindeki 2 araç kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Araçların alev alev yanması cep telefonu kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Bahçelievlerde park halindeki 2 araç alev alev yandı

17 Mart 2018 05:48

Olay, saat 04:00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Alpaklar sokakta meydana geldi. İddiaya göre park halinde bulunan 34 TL 9622 ile 34 BAK 99 plakalı otomobil kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Araçların yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 20 Metre ara ile park halinde bulunan iki araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Araçların alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasından saniye saniye kaydedildi. 

Sokak üzerindeki aracı yanan bir vatandaş, “Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bağrışma sesi ile kalktık. Bir baktık ki araba yanıyor. Kundaklama. Şuanda bu sokakta iki tane. Aşağı sokakta da var diyorlar” dedi.
Polis ekipleri araçların kundaklama ihtimaline karşı şüpheli şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.  

Selim Bayraktar

 

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