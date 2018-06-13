Bahçeli’nin gündemi ittifakın korunması

Bayramın ikinci günü İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda teşkilatla bayramlaşacak olan Bahçeli burada da bir seçim konuşması yapacak. Bayramın ardından da Adana, Samsun ve Ankara’da temalı mitingler düzenleyecek. Geçen hafta yaptığı bölge istişare toplantılarında teşkilatlardan seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçeli, teşkilatların sahada karşılaştıkları sorunlar hakkında istişarelerde bulundu. Bu istişarelerin sonucunda AK Parti’li bazı vekillere uyarıda bulunan Bahçeli, teşkilatları da bu konuda ikaz etti. Teşkilatlardan, yetkili ağızlardan çıkmayan, resmiyet kazanmamış açıklama ve iddialara aldırış etmemelerini isteye Devlet Bahçeli, bu süreçte kullanılan dil ve üsluba özen gösterilmesi, ittifakı zora sokan yorum ve diyaloglardan kaçınılması gerektiğini de belirtti.

Öte yandan aday listelerinin açıklanmasının ardından sahaya inen milletvekili adayları ve parti yönetimi de ittifaka zarar gelmemesi için alandaki çalışmalarına özen gösteriyor.

Türkiye Gazetesi