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Bahçeli’nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti

MHP’nin 12. Olağan Kurultayında Genel Başkan Devlet Bahçeli nazar dualı yüzüğünü taktı.

Bahçelinin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti

18 Mart 2018 16:48
Bahçeli’nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti - Tıkla İzle

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 12. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kurultayda Genel Başkan ve MYK üyeleri seçildi. Kurultayda Bahçeli’nin nazar dualı yüzüğünü taktığı görüldü. Gazeteci Nazlı Çelik de Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "MHP kurultayı arasında Genel Başkan Devlet Bahçeli ile kısa bir sohbet etme imkanı bulduk. Devlet Bahçeli içinde nazar duası bulunan yüzüğünü kurultaya özel olarak taktı" notuyla paylaştı. 

Bahçeli’nin tespihi ve yüzüğü kameralara yansıdı.  

 

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