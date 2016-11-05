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Bahçesaray kar tüneliyle dünyaya bağlandı

Van’da 2014 yılında yapımına başlanan ve Türkiye’nin ilk prefabrik tüneli olma özelliği taşıyan Karabet Kar Tüneli hizmete girdi. Tünel sayesinde artık Bahçesaray’ın dünyayla bağlantısı kesilmeyecek.

Bahçesaray kar tüneliyle dünyaya bağlandı

05 Kasım 2016 11:26

Kışın olumsuz hava koşullarının etkili olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı "Dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen kar tüneli sayesinde artık altın çağını yaşayacak. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, 2014 yılında yapımına başlanan ve çalışmaları tamamlanan Karabet Kar Tüneli'ni faal hale getirdiklerini söyledi. Gülhaş, “Biliyorsunuz Van-Bahçesaray karayolunun 15. kilometresinde bulunan, kış aylarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçit vermeyen 3010 rakımlı Karabet Geçidi adeta sürücülerin korkulu rüyası olmuştu. Bizim yaptığımız Karabet Kar Tüneli ile sürücülerimizin bu kâbusu inşallah sona eriyor” dedi.

“Türkiye’de bir ilk”
Karabet Kar Tüneli'nin Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Gülhaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bağlantı yolları ile birlikte 2 bin 300 metre olan ve yüksekliği 5 metre 30 santimetre olan tünelimiz, Türkiye’de bir ilk. Tünelimizin kolon ve kirişleri prefabrik olmak suretiyle fabrikada üretildi ve sahada monte edildi. Tünel Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ile birlikte yaklaşık olarak 58 milyon TL’ye mal oldu. Bu tünelimizle birlikte ilçe halkımız bundan sonra kar ve tipi nedeniyle hem yolda kalmayacak hem de konforlu seyahat etmenin farkını da yaşayacaklardır.”

Yılın ilk karı yağmasına rağmen yolların açık olmasının sevincini yaşayan ilçe halkı ve sürücüler ise, durumdan memnun olduklarını söylediler. Yaklaşık 10 yıldır ilçeye gidip geldiğini anlatan Yunus Berge adlı sürücü, “En tehlikeli bölgeler buralardır. Çığın en fazla geldiği nokta, tünelin yapıldığı bu alanlardır. Çığ düştüğünde rahatlıkla 10 kat kar kütlesi üst üste gelmekteydi. Kar tüneli sayesinde buralardaki çığ korkusundan kurtulmuş olduk. Artık rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Çeşmenin bulunduğu alanda da çığ tehlikesi var. Oralar da ileride yapılacak diye biliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu tünelin yapılması bizleri rahatlattı” diye konuştu.

Geçmişte birçok kaza ve çığ felaketinin yaşandığını anlatan Berge, “Özellikle kış aylarında bu yollardayız. Sağ olsun Karayolları ekiplerini hep yanımızda görüyoruz. Daha önce yolda kaldık ve çığ felaketlerine şahit olduk. Buralarda can güvenliği yoktu” ifadelerini kullandı.

Şırnak’tan geldiğini ve ilçeye kömür taşıdığını anlatan TIR şoförü Ahmet Şanlı da, “Yaklaşık iki gündür yoldayız. Yükümüzü boşaltmaya gidiyoruz. Bir hafta önce geldim. Yollar iyidir. Burası da çok güzel oldu. Karayolları ekiplerinden de memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

“İnsanlar artık kardan dolayı ölmeyecek”
Tünelin açılmasından dolayı mutlu olduklarını anlatan ilçe sakinlerinden Ömer Çalık ve Orhan Kaplan, “Bir senedir burada çalışmalar yapılıyordu. Daha önce vatandaşlar kardan dolayı çok zorluk yaşıyordu. Bu sene tünel yapıldı. Devletimizden Allah razı olsun, vatandaşlarımız rahat gidip gelebiliyor. İnsanlar artık burada kardan dolayı ölmeyecek. Buna sebep olanlara çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Murat Dalgın 

 


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