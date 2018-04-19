Bahçeşehir Koleji Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencisi, Matematik dalında dünya birincisi oldu

Toplam 18 ülkeden 460 öğrencinin katıldığı Moskova Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'na Eskişehir Bahçeşehir Koleji damga vurdu. Yarışmaya katılan tüm Bahçeşehir Koleji öğrencileri başarı belgesi alırken, 10. sınıf öğrencisi İpek Arslantaş birincilik elde etti. Yarışmanın matematik ayağında zirvede bulunan Arslantaş; "Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’nda Matematik dalında birinci olup, okulumu ve ülkemi başarıyla temsil ettiğim için çok gururluyum. Zaten yarışmayı duyduğumuzdan beri çok çalışıyorduk. Öğretmenlerimle beraber yarışma için çok emek verdik. Yarışmaya giderken derece yapma hedefine odaklanmamıştım ancak başarılı olacağımı biliyordum" dedi.

"Öğrencimizin başarılı olacağını biliyorduk"

Bahçeşehir Koleji Matematik Öğretmeni Nuray Sabaz, öğrencilerinin yarışma için çok iyi hazırlandığını ve bu başarıyı beklediklerini söyledi. Öğrenciler için bu yarışmanın büyük bir deneyim kaynağı olduğunu belirten Sabaz, "18 ülke ve 460 öğrenci arasından öğrencimiz İpek Arslantaş’ın 3. etap olan matematik ayağında dünya birincisi olması bizi inanılmaz mutlu etti. Hem kendi adıma hem de okulum adına çok gurur duydum. Açıkçası bu benim için sürpriz olmadı. Benim için beklenen bir başarıydı diyebilirim. Bir kere öncelikle öğrencilerimiz uluslararası bir yarışmaya katılarak akranlarıyla kültürel anlamda ve akademik anlamda yaptıkları paylaşımlar büyük bir deneyim. Ayrıca okulumuzu temsil etmenin gururunu yaşadılar. Hem 9. sınıf öğrencilerimiz hem de 10. sınıf öğrencilerimiz okulumuza ve ülkemize getirdikleri bu başarının gururunu yaşadılar ve yaşattılar" diye konuştu.