Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü açılıyor

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İzmir 50. Yıl Kampüsünde eğitim verecek Fen ve Teknoloji Lisesi için “Fen ve Teknoloji Lisesi olarak kendi sınavımızı ayrı yapacağız. Dünyanın en mükemmel STEM okullarından birini inşa ediyoruz.” derken, iş adamı Mehmet Gökdemir de okula kabul edilen başarılı öğrencilere toplamda 1 milyon 250 bin değerinde burs verecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin 48 ilinde 101 kampüsle eğitim veren Bahçeşehir Koleji, Bornova, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Torbalı’dan sonra 5’inci kampüsünü Çiçekli’de açacak. İzmir’in tek Fen ve Teknoloji Lisesi olan ve Güzelbahçe Kampüsünde eğitim yapan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime Çiçekli’de açılan Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsünde devam edecek. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü, doğayla iç içe bir lokasyonda yaklaşık 20 bin metrekare alana kuruluyor. STEM Center ve STEM+A eğitim modeli uygulamaları için hazırlanan 21 laboratuvar, robotik ve drone atölyelerinin yanı sıra kapalı yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, tenis kortları ve doğa yürüyüş yollarının bulunduğu kampüs, öğrencilere ayrıcalıklı bir eğitim ortamı sunacak.

Ayrı sınav yapılacak

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve öğrencilere burs desteğinde bulunacak olan iş adamı Mehmet Gökdemir, kampüsün tanıtım lansmanı öncesi basın toplantısı düzenleyerek Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsünü ve iş adamı Mehmet Gökdemir’in okula yaptığı katkıyı basın mensuplarıyla paylaştı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel kampüsü tanıtırken, okulun dünyanın en mükemmel STEM okullarından biri olacağını vurguladı. Yücel, Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Kampüsüyle Türkiye genelinde 14’e çıkardıkları Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine alınacak öğrenciler için ayrı bir sınav yapacaklarını belirterek, “Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde kendi sınavımızı ayrı yapacağız. Türkiye geneli 50 kampüsümüzde dijital ortamda yapılacak sınavda sadece çoktan seçmeli sorular olmayacak ucu açık sorular da olacak. Bilim temelli bir eğitim için sınavın içeriğinin farklı olması lazım” dedi.

“Dünyanın en mükemmel STEM okullarından biri”

“11 yıl önce bilim üreten, bilim insanı olmak isteyen gençlere, 21. yüzyılın eğitimini ve becerisini verecek bir lise kuralım istedik” diyen Yücel, 2006 yılında açtıkları ve ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ettikleri Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden bahsetti. Yücel, “12 yıl önce Türkiye’de STEM eğitimi veren ilk liseyi kurduk. Şimdi Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsünü, belki de dünyanın en mükemmel STEM okullarından biri halinde inşa ediyoruz. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerini Türkiye genelinde yaygınlaştırıyoruz, bu yıl bu liselerin sayısını 14’e çıkarıyoruz. Bunların her biri yılda 50 mezun verecek. Ben bu 500-600 mezunumuzun gelecekte Türkiye’ye neler katacağını bugünden görebiliyorum” yorumlarında bulundu.

1 milyon 250 bin TL değerinde burs

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi’ne kabul edilen başarılı öğrenciler için 2022 yılına kadar toplamda 1 milyon 250 bin TL değerinde burs verecek olan iş adamı Mehmet Gökdemir de, “Eğer böyle bir projeye 10 iş adamı el birliği ile destek vermiş olsa, alacağımız öğrencilerle geleceğin bilim insanlarının yetiştirileceği kesindir. Çok başarılı öğrenciler alınıyor. Bu başarılı öğrenciler doğru yerde, doğru şekilde eğitildiğinde neler başarabileceğimizi görüyoruz. 10 sene içerisinde buradan mezun olan çocuklarımızın mutlaka dünya çapında ses getirecek çocuklar olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve velilerin de katılımıyla lansman toplantısı düzenlendi.