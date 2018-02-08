Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsü açılıyor

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesiyle 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsü'nün Lidya Sardes Termal Otel’de gerçekleşen tanıtım toplantısına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Kampüsü Kurucu Temsilcisi Serdar Elmacı ile davetliler katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanında nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak hedefiyle eğitim yatırımlarına devam eden Bahçeşehir Koleji, gelecek eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek kampüslerinin hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Bahçeşehir Koleji, Manisa, Akhisar ve Alaşehir kampüslerinin ardından Manisa’daki 4’üncü kampüsünü Salihli’de açıyor.

"Eğitimde 50. yılımız"

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Salihli Kampüsü Kurucu Temsilcisi Serdar Elmacı, “Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altındaki Uğur Dershaneleri ile 2005 yılında başladık. O gün başlayan yolculuğumuz bugün Bahçeşehir Koleji ile taçlanıyor” dedi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsüyle ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, ise Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bu yıl eğitimde 50. yıllarını kutladıklarını söyledi. Ege Bölgesindeki eğitim yatırımlarına Salihli ile devam etmekten mutluluk duyduklarını belirten Dağ, Salihli Kampüsü ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Bahçeşehir Kolejinde yenilikçi eğitim modelleri uyguluyor, ülkemizi yarınlara taşıyacak bir nesil yetiştiriyoruz. Amacımız daha çok çocuğun bu eğitime ulaşmasını sağlamak. Ülkemizin geleceğin dünyasında yer almasının tek yolu eğitimden ve daha çok çocuğu kaliteli eğitim olanaklarıyla buluşturmaktan geçiyor. Manisa gelişen sanayisi ve genç nüfusuyla ülkemizin göz bebeği kentlerinden biridir. 2018–2019 eğitim öğretim yılında Salihli’de açacağımız kampüsümüzü de bu göz bebeği kente yakışır bir kampüs olarak hazırlıyoruz.”

"Avrupa’nın en büyük eğitim kurumuyuz"

Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, eğitimde 50’inci yıllarını kutladıklarını belirtti. Yücel, “Yarım asır önce Laleli’de iki odalı bir dershane ile eğitim öğretime başlayan kurumumuz bugün 50. Yılını global bir eğitim markası olarak kutluyor. K12 düzeyinde okullarımızla Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukları nitelikli eğitimle buluştururken, BAU Global çatısı altında Washington’dan Hong Kong’a kadar açtığımız üniversite kampüs ve eğitim merkezlerimizle Türkiye’yi eğitim alanında dünyada başarıyla temsil ediyoruz. Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olmamızın yanında, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biriyiz” dedi.

Törende konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin topla tüfekle değil, eğitimle ve bilimle mümkün olduğunu belirterek “Bu hepimizin bildiği bir gerçektir. Eğitim olmadığı yerde cehalet, cehaletin olduğu yerde ise karanlık vardır” dedi.