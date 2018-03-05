Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa’da Anadolu ve Fen Lisesi açıyor

2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa Anadolu Lisesi ve Fen Lisesinin tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla Şanlıurfa Nevali Otel’de gerçekleşti. 2017–2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin 48 ilinde 101 kampüsle eğitim veren kolej, eğitim yatırımlarına devam ediyor. Gelecek eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek kampüslerinin hazırlıklarını sürdüren eğitim kurumu Urfa’da bulunan ilköğretim kampüsünün ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılında Urfa’da Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi de açıyor.

Düzenlenen lansman programına Şanlıurfa Valisi Abdulah Erin, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, il ve ilçe belediyelerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitimciler, öğretmenler, öğrenciler, velileri, vatandaşlar ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın yöneticileri katıldı.

Sohbet şeklide başlayan programda moderatörlük yapan Şanlıurfa Bahçeşehir Koleji Kurucusu Essum Aslan’ın sorularını yanıtlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın sayıca Avrupa’nın en büyük eğitim kurumları olduğunu belirten Yücel, “Biz her zaman olduğu gibi yine Türkiye’yi dolaşıyoruz. Dün Mardin’den başladık, bugün de Şanlıurfa’dayız, yarın Gaziantep, Adana… Eğitim adına ülkemizin her karış toprağında geleceğin fidanlarını yetiştirmek istiyoruz. Bizim bu sene 50’nci yılımız. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının ilki Bahçeşehir Laleli’de iki odalı bir dershaneydi. O da Uğur Dershaneleri’dir. O günden bu güne bu kurumun liderliğini yapıyorum. Bugün Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları sayıca Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olmuştur. Dünyanın çeşitli noktalarında anaokulundan üniversiteye kadar da eğitim kurumları vardır. Dünya üzerinde 5 noktada üniversitemiz var” dedi.

Eğitime artık bambaşka açıdan bakmamız lazım

Moderatör Essum Aslan’ın “Siz eğitimin sınıfta kalmaması gerektiğini, sınıfın dışına taşınması gerektiğini söylüyorsunuz. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir” sorusunu da cevaplandıran Enver Yücel, “Eğitim, dünya, teknoloji yani her şey değişiyor. Önümüzdeki yıllarda daha da değişecek. Çocuğun beyin gelişimi 0-6 yaş arasında. Önümüzdeki günlerde 5G teknolojisi geliyor. Okulların fiziksel yapısına çok gerek de kalmayacak. Eğitime artık bambaşka açıdan bakmamız lazım. Dolayısıyla öğretmenin anlayışının da değişmesi lazım. Biz eğitimde değişime giderken aynı zamanda işe iyi bir öğretmen yetiştirmekle başlamalıyız” şeklinde ifade etti.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının en önemli özelliklerinden birinin sürekli eğitim ve öğretim anlayışı içerisinde olmak olduğunu söyleyen Yücel, öğrencileri dünyanın çeşitli bölgelerine gönderebileceklerini belirterek günümüzde bir kampüste 5 yıl geçirmenin de doğru olmadığını dile getirdi.

Yaklaşık bir saat süren programda Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışı, yatırımları, dünya ve Türkiye’deki eğitim ağı ve Şanlıurfa ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaptığı ve yapacağı yatırımlar ele alındı.

Program, davetlilerin birlikte yemek yemesiyle son buldu.

