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Bahçeye düşen traktörün altında kalan kişi öldü

Bahçeye düşen traktörün altında kalan kişi öldü
Bahçeye düşen traktörün altında kalan kişi öldü

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Köyceğiz köyü Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör 4 metre yükseklikten bahçeye düşerek devrildi. Traktörü devrilmiş halde gören köylüler jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda kazanın gece saatlerinde meydana geldiğini tespit etti. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen İsa Yamaç'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Rıdvan Bostancı 

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