Diğer
Kategoriler

Bajic, 1 yıl daha Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, kiralık olarak forma giyen Boşnak futbolcu Rijad Bajic ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Bajic, 1 yıl daha Başakşehirde

13 Haziran 2018 13:27

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına iç transferlerle başladı. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezon kiralık olarak görev almış olan Boşnak futbolcu Rijad Bajic'in satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına daha kiralandığı belirtildi. Konuyla ilgili Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Riad Bajic ve kulübü Udinese ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bosna Hersekli futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı. 2017-2018 sezonunda forma giydiği 9 maçta 3 gol atan Bajic, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek. Riad Bajic’e bir kez daha hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.  

Etiketler: bajic, Başakşehir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç