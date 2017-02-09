Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tvnet'te katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbal, beyaz eşya ve mobilyada yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan istihdam seferberliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Hem piyasa hem de tüketici kazandı"

Ağbal, ÖTV indirimin piyasayı hareketlendirdiğini söyleyerek "Aslında biz geçen sene Eylül'den bu tarafa çok farklı alanlarda ekonomiyi canlandıracak çok sayıda kararı arka arkaya aldık. Bunların da etkilerini görmeye başladık. En son mobilyada, beyaz eşyada ve konutta yaptığımız indirimler geniş halk kitlelerini ilgilendiren önemli düzenlemelerdir. Özellikle beyaz eşya ve mobilyada yaptığımız indirim gerçekten piyasayı önemli ölçüde etkiledi. Bunu daha kararı aldığımız günün ertesi günü gördük. AVM'ler, beyaz eşya satan dükkanlar, esnafların yüzü güldü. Piyasaya bir hareket geldi. Vatandaşlar genellikle bahardan sonra beyez eşyalarını, mobilyalarını yenilerler ama bu vergi indiriminden sonra taleplerini öne çektiler. Dolayısıyla yaptığımız düzenleme son derece doğru. Hem bu işi yapıp bu işten para kazanan esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz piyasaya bir anlamda bir hareket getirdi hem de tüketiciler bu işten kazandı" dedi.

"Gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada yapmış olduğumuz vergi indirimlerinin bütçeye en fazla 1 milyar liralık vergi kaybı etkisi olacak" diyen Ağbal, "Ben şunu da söylüyorum; piyasada meydana gelen bu hareketlenme vazgeçtiğimiz vergiler dışında diğer vergilerin bir kısmını ekonomi büyüyeceği için farklı bir kanalla yeniden alacağız. Bizim için öenmli olan şu; ekonomide canlanma olsun, mobilya sektörü dediğimiz zaman beyaz eşya sektörü dediğimiz zaman konut sektörü dediğimiz zaman hepimizinin ilgilendiği şeyler bunlar. Vatandaş bu noktada bir hareketlenmeyi getirdi. Ben bunu esnafımızın gülen yüzünde görüyorum. Hanımlar bugünden 'küçük ev aletlerini yeniliyoruz' demeye başladılar. Buradan herkes kazanacak" şeklinde konuştu.

Naci Ağbal, başlatılan istihdam seferberliğiyle ilgili olarak "2016 Aralık ayı itibariyle sahip olunan çalışan sayısının üzerine ne kadar çalışan koyarsanız koyun bütün vergileri ve primleri bizden" dedi.

Ağbal konuyla ilgili şu şekilde değerlendirme yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde bir istihdam hamlesi başlattık. Bugün resmi gazete yayımlanan KHK ile yasal düzenlemesi de yapıldı. 2016 Aralık ayı itibariyle sahip olunan çalışan sayısının üzerine ne kadar çalışan koyarsanız koyun bütün vergileri ve primleri bizden.

"İşverende işçi de kazanacak"

50 işçi çalıştırıyorum, 10 işçi çalıştırıyorum, iki tane daha işçi alacağım diyenler için "İşçi al, sadece çıplak ücretini sen öde, vergiyi, sosyal güvenlik primi, işsizlik fonu hepsi devletten. Dolayısıyla bu yaklaşık olarak maliyetten yüzde 30-40 arasında indirim demek. İşverenler için büyük bir fırsat. Burada bir sınırlama da yok. Ne kadar çok çalışan alırsanız, ne kadar çok işçi alırsanız o kadar çok hem çalışan kazanacak hem de işgücü maliyetleri aşağıya geldiği için aslında ekonomi kazanacak. Yıl sonuna kadar istihdama katılan her ilave katılıma bu teşviki veriyoruz".