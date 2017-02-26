Vergi Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Bakan Naci Ağbal, “Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasında Vergi Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız.

Bu yıl 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlayacağımız 28. Vergi Haftası dolayısıyla vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek, vergisini zamanında ve tam olarak ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza ülkemizin ekonomik istikrarına ve gelişimine sağladıkları değerli katkılar için teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Vergi mevzuatının daha adil, etkin, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bir yapıya sahip olması, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye uyum maliyetinin azaltılarak yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam artışı, kayıtlı ekonomiye geçişi özendirerek ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi amacıyla önemli birçok yasal ve idari düzenlemeyi yakın bir dönem içerisinde gerçekleştirdik.

Bir taraftan mükelleflerimizden belirli şartları taşıyanların yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’inin ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirilebilmesini sağladık. Diğer taraftan çeşitli sebeplerle vergi ödemelerini süresinde yapamamış mükelleflerimize belli şartlar altında yapılandırma imkanı sunduk. Birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde önemli imkanlar sağlayan Yapılandırma Kanunu'nu büyük ilgiyle karşılayıp vergi borçlarının ödenmesinde gösterdikleri gayret için de vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.