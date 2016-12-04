Sağlık Bakanı Akdağ, Mersin Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunmak ve Mersin’de gerçekleştirecekleri sağlık yatırımlarını ele almak üzere kente geldi. Yapacağı incelemeler ve toplantılar için tüm gününü Mersin Şehir Hastanesine ayıran Bakan Akdağ, hastaneye geçmeden önce Mersin Valisi Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti. Valilik binası önünde karşılanan Bakan Akdağ’ın ziyaretine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Aytekin Kemik de katıldı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından makama geçen Bakan Akdağ, bugünü bütünüyle Mersin’e ve özellikle de Mersin’deki sağlık yatırımlarına ve şehir hastanesine ayırdığını ifade etti. Mersin’de Türkiye’deki ilk şehir hastanesini yakın bir gelecekte açacaklarını bildiren Akdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘rüya projeleri’ olarak ifade edebileceğim şehir hastaneleri, Türkiye’de sağlık hizmetleri açısından devletin yaptığı, Sağlık Bakanlığının verdiği hastanecilik hizmetlerinde yeni bir dönemecin, önemli bir dönüşümün başlangıcı olacak. Bu hastaneler her yönüyle mükemmel hastaneler” dedi.

Yakın bir zaman önce yine Mersin’e gelerek şehir hastanesinde incelemelerde bulunduğunu anımsatan Akdağ, bugün yine hastanenin hangi aşamada olduğuna yoğunlaşacaklarını ifade etti. Sadece fiziksel açıdan hastaneye ulaşım yollarının, çevresinin, binasının ya da içerisindeki ihtiyaçların değil, aynı zamanda işletmesi açısından da değerlendirmesini yapacaklarını dile getiren Bakan Akdağ, “İşimizi yapan müteahhit firmalar, Bakanlığımızın görevlileri, müsteşar yardımcım, kurul başkanım, ildeki görevli arkadaşlarımız, il valimiz, belediye başkanımızla beraber bu meseleyi enine boyuna konuşacağız. Bir takım detayların nasıl gittiğini de bizzat ben değerlendireceğim” diye konuştu.

“ŞEHİR HASTANELERİ DÜNYA İÇİN ÖRNEK PROJELER. MERSİN, MÜKEMMEL BİR BAŞLANGIÇ OLACAK”

“Şehir hastaneleri hem vatandaşımıza hizmet açısından çok önem verdiğimiz projeler hem de bunlar dünya için de örnek projeler” diyen Akdağ, bu hastanelerin devlet ile özel sektörün ortaklığıyla yapıldığını, hastane patronunun Sağlık Bakanlığı olacağını ancak doktorların, hemşirelerin verdiği hizmetlerin dışındaki çevre düzenlemesi, binanın ihtiyaçları, temizlik, yemek, güvenlik, laboratuvar işlemleri, görüntülemeyle, radyolojiyle ilgili işlemler, sterilizasyonun tamamını özel sektöre yaptıracaklarını söyledi. Akdağ, “İnşallah mükemmel bir yeni başlangıç olacak. Bunun için Mersin’in şu anda ipi göğüsleyen birinci il olması da beni çok mutlu ediyor. Akdeniz’in incisi olan Mersin’de biz vatandaşlarımıza bu hizmeti takdim etmiş olacağız. Elbette sadece Mersin’in merkezi için değil, Mersin’in bütün ilçeleri, hatta yakın bazı illerden gelen hastalar için de şifaya vesile olan mükemmel bir merkez inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mersin’de şehir hastanesi dışında iki önemli yatırımları daha olduğu bilgisini veren Akdağ, şunları söyledi:

“Bunlardan birisi, Mezitli ilçesinde 200 yataklı bir hastane planlamış durumdayız ama bu ileriye doğru gerektiğinde yeni binalarla büyüyebilecek bir yapı olsun istiyoruz. Bunun için de uygun bir araziye ihtiyacımız var. Şu anda elimizde bir arazi var ama bu tek başına yeterli değil. Bugün İl Valimizle bunları da konuşacağız. Benim 11 yıllık bakanlık tecrübemden şunu söyleyebilirim; bir şehre yapılacak yatırımlar açısından kolay görünüyor ama en zor işlerden biri uygun arsayı seçmek ve uygun arsaya sahip olmaktır. Hele başka kurumların elindeyse arsalar, onların Sağlık Bakanlığına tahsisini yapmak gerçekten bazen uzun zaman alabiliyor. İnşallah o süreci kısaltıp bir an önce Mezitli’deki projeyi de devreye sokmak istiyoruz. Bir de Tarsus’ta yapacağımız hastanemiz var. Onu da çok önemsiyorum, çünkü Tarsus da Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi. Orada yeni yapılacak bir hastane bizim için büyük önem taşıyor.”

Mersin’e gelmeden önce dün Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile de görüştüğünü ve yatırımları mütalaa ettiklerini kaydeden Bakan Akdağ, “Özellikle Lütfi Bey’in ismini zikrediyorum, çünkü Lütfi Bey Kalkınma Bakanımız ve yatırımlar Kalkınma Bakanlığından geçiyor. Yani işin kaynağında oturuyor şu anda” ifadelerini kullandı.

“MERSİN ŞEHİR HASTANESİNİ BİR AY İÇİNDE AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Mersin Şehir Hastanesinin güzel bir hizmet olacağının altını çizen Akdağ, şöyle devam etti:

“Şehir Hastanesini bir ayın içerisinde açmayı planlıyoruz. Ama bir takım eksiklerle açılsın da istemiyoruz. Yani 20 günde açılabilir, 40 günde de açılabilir ama doğrusu ve önemli olan orada yapacağımız işlerin mükemmel bir biçimde önceden planlanmış, hesabının kitabının yapılmış olması. Bir hastane taşımak çok kolay bir şey değil. Biz burada bir değil, iki hastane taşıyacağız. Ev taşıyanlar bilirler, taşımak zor bir iştir ama inşallah en güzel biçimde vatandaşımıza hizmeti aksatmayacak şekilde bunları da gerçekleştireceğiz.”

“SAĞLIKTA YENİ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNE GİRİYORUZ. SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİ KURUYORUZ”

Sağlıkta yeni bir döneme gireceklerini de vurgulayan Bakan Akdağ, Türkiye’de 2002’nin sonlarında iktidara geldiklerinde başlattıkları Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın çok başarılı olduğunu ama Türkiye’nin ihtiyaçlarının değiştiğini söyledi. Akdağ, “O zaman çocuklarımız D vitamini eksikliği, kansızlık, beslenme yetersizlikleri, ağır ishaller, zatürrelerden kırılıyordu. Anne ölümleri çok yüksek orandaydı. Bulaşıcı hastalıklar bütün şehirlerde büyük bir problemdi. Şükürler olsun bunların hepsini aştık. Türkiye bugün artık gelişmiş ülkelerin sağlık problemleriyle karşı karşıya olan bir ülkedir. Yani bizim hayat biçimimiz, şişmanlığımız, hareketsizliğimiz, sigara kullanımı gibi sebepler bugün Türkiye’nin ana sağlık problemleri oldu. Bunların sonucunda da kalp-damar hastalıkları, tıkayıcı akciğer hastalıkları, kanserler hastalık yükümüzün önde gelen sebepleri. Dolayısıyla bunlara odaklanacağımız yeni bir döneme başlıyoruz ve buna sağlıkta dönüşümün ikinci fazı diyoruz. Bir taraftan aile hekimliklerimizi güçlendireceğiz, Mersin’de de sağlıklı yaşam merkezleri kuruyoruz. Bunlar birkaç aile sağlığı merkezinin orta kısmında hepsine hizmet edecek alanlar olacak. Buralarda diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapistler, egzersiz öğretme salonları, laboratuvar ve radyoloji imkanları olacak. Biz böylece aile hekimlerine bir taraftan aile sağlığı elemanlarıyla beraber eğitim verirken, bir taraftan da vatandaşlarımıza yeni bir hizmet alanı kazandırmış olacağız. Yani hastaneye gitmeden de aile hekimlerinden sonra vatandaşlar buralarda özellikle sürekli hastalığı olanlar ciddi bir hizmet alabilecekler. Bu noktada da Mersin’de ilk etapta 20 sağlıklı yaşam merkezi planlamış durumdayız. Aşağı yukarı 50 bin nüfusa bir sağlıklı yaşam merkezi planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunları da hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.

Bakan Akdağ, Mersin Şehir Hastanesine taşınacak Mersin Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin mevcut binalarının ne olacağına ilişkin soruya, “Bunların bir kısmını sağlıklı yaşam alanları için kullanabiliriz. Ama özellikle Devlet Hastanemizin binası artık herhangi bir şey için kullanılabilecek bir bina değil. Biz buraların arazilerini kullanabiliriz ama yeni binalar yapmak suretiyle. Artık bu binaları kullanamayız. Bu binalar ihtiyaçlarımıza yetmediği için şehir hastanelerini yapıyoruz, yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yine bu alanları sağlık alanları olarak vatandaşımıza hizmete devam ederiz ama yeni binalar ya da bazı değişiklikler yapacağız” yanıtını verdi.

Bakan Akdağ’ın Mersin Şehir Hastanesindeki inceleme ve toplantıları basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.