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Bakan Akdağ’ın dayısı son yolculuğuna uğurlandı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dayısı İhsan Koca, Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bakan Akdağın dayısı son yolculuğuna uğurlandı

30 Kasım 2016 13:57

Erzurum’da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dayısı İhsan Koca (72) dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Koca, bugün öğle namazını müteakip Lalapaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETSO Başkanı Lütfi Yücelik ilçe belediye başkanları, STK başkanları kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Koca’nın cenaze töreninde yoğun güvenlik önlemi alınırken vatandaşlar üzerleri aranarak camiye alındı.


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