Bakan Albayrak açıkladı; 'McKinsey'in denetim faaliyeti yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'li danışmanlık şirket McKinsey eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Albayrak, "Böyle bir şey yok. Devlet yabancı kurumlarla dün de çalıştı, bugün çalışıyor yarın da çalışacak. Bizim ciddi bir yerli aklımız var. Bir çok firmadan bu Maliyet ve Dönüşüm Ofisiyle alakalı en iyi örnekler, uygulama, metodoloji, konseptler üzerine raporlama aldık. Bunları bir potada erittik ve Türkiye'ye özgün kendi modelimizi uygulama noktasında bu akılları birleştirerek kendi yerli ve milli aklımızı ortaya koyarak bir ofis kurduk ve bu ofiste A'da Z'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı var" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de katıldığı McKinsey eleştirilerine cevap verdi. Bakan Albayrak söz konusu şirketin herhangi bir denetim faaliyetinin bulunmadığının altını çizerek "Böyle bir şey yok. Devlet yabancı kurumlarla dün de çalıştı, bugün çalışıyor yarın da çalışacak. Bizim ciddi bir yerli aklımız var. Bir çok firmadan bu Maliyet ve Dönüşüm Ofisiyle alakalı en iyi örnekler, uygulama, metodoloji, konseptler üzerine raporlama aldık. Bunları bir potada erittik ve Türkiye'ye özgün kendi modelimizi uygulama noktasında bu akılları birleştirerek kendi yerli ve milli aklımızı ortaya koyarak bir ofis kurduk ve bu ofiste A'da Z'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı var" dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin gelişen dünyada çok büyük rekabetçi bir pozisyona doğru emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Devlet yabancı kurumlarla dün de çalıştı, bugün çalışıyor yarın da çalışacak. Bizim ciddi bir yerli aklımız var. Türkiye gelişen dünyada çok büyük rekabetçi bir pozisyona doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu noktada herkesin aklını kullanıp, bir potada eritip en iyiyi bulmak gerekir. Nitekim böyle davranılan birçok alanda iyi bir noktaya ulaştık. Bu çerçevede biz böyle bir konseptin kurulup yönetilmesiyle alakalı sadece bahsi geçen firmayla değil bir çok firmadan bu noktadan dünyadaki örnekleriyle ilgili rapor, bilgi ve analizler aldık. Bu firmalar arasında ABD'li var, Avrupalı var. Türkiye'de yerleşik danışmanlık ve akademik dünyadan hocalarımızdan da bu noktada katkı aldık. HEr birimden aldığımız katkıyı bir potada eriterek bu çerçevede yeni dönemde Dönüşüm Ofisi kurduk. Bu ofis görevine başladı. Bu ofis tamamen bizim yerli, milli sadece T.C. vatandaşı değil aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi görevlisi olan bir ekip oluşturduk. Bunun muhatapları tüm bakanlıklar" diye konuştu.

"Ya cehalet ya da ihanet dersiniz"

Bakan Albayrak ortaya atılan iddialarla ilgili "Spekülasyonlar her zaman olur. Bir noktada baktığınızda ya cehalet dersiniz ya da ihanet dersiniz. Cehaletten değilse ki doğru bilgi ile bilgilendirildiğiniz zaman 'doğru' dersiniz, ihanettendir. Son bir kaç yıldır Türkiye'de yaşananlara baktığımızda kim ihanet içerisinde, kimin Türkiye'nin menfaatine kimin değil hareket ettiğini görebiliriz" şeklinde konuştu.

"Denetim yetkisi yok"

Bakan Albayrak, söz konusu ABD'li şirketin denetim faaliyeti de yürüteceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Böyle bir şey yok. Sadece bu bahsi geçen firma değil. Bir çok firmadan bu Maliyet ve Dönüşüm Ofisiyle alakalı en iyi örnekler, uygulama, metodoloji, konseptler üzerine raporlama aldık. Bunları bir potada erittik ve Türkiye'ye özgün kendi modelimizi uygulama noktasında bu akılları birleştirerek kendi yerli ve milli aklımızı ortaya koyarak bir ofis kurduk ve bu ofiste A'da Z'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı var" ifadelerini kullandı.