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Bakan Albayrak Adana Valiliği önünden teröre meydan okudu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu sabah bombalı saldırı yapılan Adana Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemize, milletimize saldıran bu kuklaları da, arkasında duranları da bu yüzyılda tarihe gömeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak Adana Valiliği önünden teröre meydan okudu

24 Kasım 2016 13:36
Bakan Albayrak Adana Valiliği önünden teröre meydan okudu - Tıkla İzle

7. Türkiye Enerji Zirvesi için Adana'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Zirvesi'nin ardından bombalı saldırının hedefi olan Adana Valiliğini ziyaret etti. Vali Demirtaş ile görüşerek son durum hakkında bilgi alan Albayrak, valilik önünde terörü lanetleyen sert bir açıklama yaptı. Türkiye'nin çok önemli ve tarihi adımlar attığı bir eşikte olduğunu, bunu çekemeyen, istemeyenlerin ülkemize ve milletimize kastettiğini belirten Albayrak, şunları söyledi:

"Maalesef bu sabah Adana üzücü bir olaya uyandı. Malumunuz Türkiye son yıllarda özellikle terörle mücadele noktasında yoğun bir süreç yaşıyor. Bu olay bize çok net bir mesaj verdi. Bu saatten sonra hele de özellikle 15 Temmuz'dan sonra bugün yaşanan bu olaylarla birlikte ben şunu net ifade etmek istiyorum. Bu olayların hiçbiri bizi, Türkiye'nin ulaşmak istediği hedeften alıkoyamayacaktır. Sayın valimiz tam buraya gelirken dakikalarla gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyoruz. Buradan maşalara, kuklalara ve arkasındakilere sesleniyorum. Milletimiz de bunları çok iyi biliyor. Bu millet bir ölür bin dirilir. Türk milleti, istikamet, cesaret, nedir tarih boyunca tüm dünyaya öğretmiştir. Bu saldırılarla bizi hedefimizden, istikametimizden döndüremeyecekler. 'Terör var', 'programı iptal edelim', 'erteleyelim' gibi konuları dikkate bile almadık. İnadına geliyoruz. Bu olaylara da asla prim vermeyeceğiz. Bugün iki şehidimiz, 33 yaralımız olan bir bilanço, bir resim var. Çok ama çok net söylüyorum; bu millet maşaları, terör olaylarının arkasında kimler var onu da çok iyi biliyor. Bu millet terör eylemlerini yapanları da destek olanları da bu yüzyılda başka bir yere gömecek. Hiçbir şeyden korkumuz yok, bir canımız var. Bunu sayın valimize de söyledim. Ama yılmayacağız, sonuna kadar devam. Türkiye çok önemli adımlar atıyor, tarihi dönüm noktasında. Bunlar bizi, devletimizi yıldıramaz. Bu olayı çok net kınıyor, ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Olayın bütün yönleriyle en kısa zamanda aydınlatılması için bütün ilişkili kurumlarımız üzerinde çalışıyor, açıklamalarını da yapacaklardır. Adana'mızın başı sağolsun geçmiş olsun diyorum." 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya


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