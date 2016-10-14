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Bakan Albayrak: İlk kez bir iktidar döneminde doğalgazda yüzde 10 indirime gidildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’de ilk kez bir iktidar döneminde doğalgazda yüzde 10 indirime gidildiğini belirtti.


14 Ekim 2016 15:56

Kars’ta çağrı merkezinin açılış programında konuşan Bakan Albayrak, enerjinin maliyetini düşürmek için çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, “Enerji eşittir hayat. Varlığı ile yokluğu ile yara. AK Parti iktidarında biz çok önemli adımlar attık. Enerji Bakanlığı olarak bize de çok büyük yük düşüyor. Çok önemli adımlar atıyoruz, atacağız da. Halkımızın yaşam standardı, enerji maliyetini düşürme adına da önemli. Bu ay doğalgazda yüzde 10 indirime gittik. İlk defa bir iktidar döneminde böyle bir indirimi gerçekleştirmiş olduk. Durmak yok, çalışmaya devam edeceğiz. Enerji maliyetini düşürme noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Ahmet Akbuğa - Işık Çapanoğlu 

 

Etiketler: Berat Albayrak


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