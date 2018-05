Bakan Albayrak: 'Türkiye çok daha güçlü olacak'

Sabah saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), tarafından başlatılan sondaj çalışmalının açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak öğleden sonra hava yoluyla Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Bakan Albayrak ve beraberindekiler daha sonra çarşı merkezinde esnafları ziyaret edip sorunlarını dinledikten sonra AK Parti İl Binasında partililerle bir araya geldi. Burada partililere hitap eden Bakan Albayrak, bu günün dünden yarının da bugünden çok daha iyi olacağını belirterek, “Bundan zerre şüpheniz olmasın Türkiye çok daha güçlü olacak” dedi. Albayrak, ”Hem siyaset hem de ekonomik olarak da güvenlik olarak da kardeşlik olarak da turizm olarak da her alanda Allah'ın izniyle çok çok daha güçlü olacağız” ifadesini kullandı.

"Bu coğrafyada son 15 senede bütün dolap dönüyor, dolaşıyor Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a dolanıyor." diyen Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bu operasyon Türkiye'ye, Türkiye'nin kardeşliğine ve bunun teminatı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmeye yönelik operasyona dayanıyor. Bunu görmemiz lazım. Birileri var, gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var hakikati söylemezler. Allah muhafaza onlardan olmamak lazım. Ama varsa bu resmi göremeyen gaflet uykusunda her bir dostumuz, eşimiz, akrabamız, komşumuz bugün dünyanın içinden geçtiği bu cendereyi, bu ateş çemberini görüp göstermek işte bu davanın yolcusu olan bizlerin üzerinde bir vebaldir, haktır. Bugün bu coğrafyada Araplara, Kürtlere, Türklere bir operasyon yapılıyor. Tek tek bakın. Arap coğrafyasının durumu. Görüyor musunuz hallerini, görüyorsunuz değil mi? Araplar teker teker maalesef din kardeşlerimiz ölüyor, öldürülüyor, şehit ediliyor, dünyaya sesini yükselten Türkiye Ortadoğu’da, Suriye'de, Irak'ta on yıllardır Türkiye'de Kürt kardeşlerimize operasyon yapılıyor. Bunun teminatı kim? Türkiye'nin birliği, beraberliği Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dik duruş. Türkiye'nin bütünlüğüne operasyon çekiliyor. Birileri Ortadoğu özelinde operasyon çekiyor, bunu görmemiz lazım. Bunun ucu nereye dayanıyor? Acaba bin yıl önce bu coğrafyada bu milletin ve ümmetin kaderini dönüştüren Selahaddin Eyyubi gibi büyük bir liderin intikamını onun torunlarından mı almak istiyor birileri, bu resmin farkında mıyız? Eğer bir rol model arıyorsak bize Selahaddin Eyyubiler yeter. Elin dinsiz, ateist, Marksist, bu coğrafyadan olmayan, ideolojilerinin sözde kuklaları bizim rol modelimiz olabilir mi, gençliğimizin önünde bir hakikat manasında bir sembol olabilir mi? Birileri neye oynuyor, kan, gözyaşı, fitne, tefrika ve bölmeye oynuyor.”