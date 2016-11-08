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Bakan Arslan İzmir Çandarlı otoyolu için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir - Çandarlı otoyol ihalesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “9 Kasım 2016 tarihi itibariyle ilana çıkmış olacağız. 3 ay sonra teklifleri alıp değerlendirdikten sonra 2017 içerisinde işe başlayıp 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 76 kilometrelik bir proje yapacağız” dedi.

Bakan Arslan İzmir Çandarlı otoyolu için tarih verdi

08 Kasım 2016 20:33

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TGRT Haber’de İzmir - Çandarlı otoyol ihalesiyle ilgili açıklamalar yaptı. İhalenin 9 Şubat 2016 itibariyle ilana çıkacağını ifade eden Arslan, 15 Şubat 2017’de tekliflerin alınacağını söyledi. 3 yıl içerisinde projenin bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan Arslan, otoyolun 76 kilometrelik bir proje olduğunu bildirdi. Arslan, “İzmir - Çandarlı otoyolu özelikle Nemrut, Menemen, Aliağa, Çandarlı arasındaki çok yoğun trafiğin yaşandığı yaklaşık günde 60 bin trafiğin olduğu adeta trafiğin keşmekeşinin olduğu bölgede yapacağız otoyolu yarın yani 9 Kasım 2016 tarihi itibariyle ilana çıkmış olacağız. 15 Şubat 2017 teklifleri alacağız. Teklifleri aldıktan sonra da değerlendirmesini yapıp teknik olarak yeterli bulduğumuz teklif sahiplerinin sürelerini açacağız. Yani yarından itibaren 3 ay sonra teklifleri alıp teklifleri değerlendirdikten sonra 2017 içerisinde işe başlayıp 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. İzmir’den Menemen’e kadar olan yaklaşık 16 kilometrelik kısmını biz otoyol startıyla yolu bitirmiştik zaten. Menemen’den sonra Nemrut Körfezi Aliağa’yı da içerisine alacak ve Çandarlı Limanı’na kadar gidecek 76 kilometrelik bir proje yapacağız” dedi.

“3 ŞERİT GİDİŞ 3 ŞERİT GELİŞ OLACAK”

Bakan Arslan, ek kısa süreyi hangi firma verirse ihalenin o firmaya verileceğinin de bilgisini vererek, "3 şerit gidiş 3 şerit geliş olacak. Böylece de ağır sanayinin olduğu Tüpraş’ın, Petkim’in diğer Nemrut’taki limanların olduğu bölgede ağır araç trafiğinden ağır çok ciddi bir trafik keşmekeşi var. Bunu rahatlamış olacağız. Hem sanayiye katkı sağlamış olacağız, sanayinden çıkan araçların trafiğini rahatlatmış olacağız. Hem de o bölgedeki Menemen’deki, Aliağa’daki, Çandarlı’daki insanların erişimi kolaylaştırmış olacağız. Sadece bu bölge değil, İzmir’i Çandarlı üzerinden Ayvalık’a, Bergama’ya daha Kuzey’e Çanakkale’ye götüren yolu da böylece alternatif bir yol oluşturarak trafiği rahatlamış olacağız" şeklinde konuştu.

“35-40 BİN ARACIN GEÇİŞİ ÖNGÖRÜLÜYOR”

Arslan şöyle devam etti:

“Yap-işlet-devret modeliyle yaptığımız bir proje olması hasebiyle o teklif verenlerin dosyalarını inceleyeceğiz. En kısa süreyi kim verirse ihaleyi ona vereceğiz. Onlar da 3 yıl içerisinde burayı bitirip bu verdikleri süre çerçevesinde işletecekler ve o sürenin sonunda da yolu bize devredecekler. 35-40 bin aracın geçişi öngörülüyor bu güzergahta; çünkü şu an çok yoğun bir trafik var. Hatta bazı insanlar trafiğe çıkmıyor çok tıkanma olduğu için. Bu yolla birlikte ekonominin de ticaretin de canlanacağını ağır sanayinin de büyüyeceğini bekliyoruz.”

Etiketler: ahmet arslan


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