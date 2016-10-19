KKTC Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı kabul etti. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Alanlı da hazır bulundu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dünden beri KKTC’de olduklarını ve KKTC için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini belirterek, dün hem e-devlet hem de posta alanında işbirlikleri yaptıklarını söyledi. Arslan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ve Siber’in 15 Temmuz’daki desteklerinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirterek teşekkür etti. BM iyi niyet çerçevesinde görüşme sürecinin Kıbrıs’ın geleceği için önemli olduğunu ifade eden Arslan, "Biz bu konuda da çalışmalarınızda adil ve yaşanılabilir bir çözüm bulunması konusunda her zaman desteğiz" dedi.

Siber: "Çözüm başka barış başka"

KKTC Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber ise, devletler arasındaki işbirliğinin ve projelerin halkın yaşam kalitesine olumlu yansıdığını belirterek, her zaman olumlu projelere imza atılmasını temenni etti. Toplum olarak uzun yıllardır dünyada var olabilmek için mücadele edildiğini vurgulayan Siber, müzakerelerin yaşayabilir bir çözüme ulaşmasını umut ettiğini söyledi.

"Çözüm başka barış başka" diyen Siber, barış olmadan gerçekleşecek çözümün sürdürülebilir olmayacağını yineledi. Siber, halkın gönül rahatlığıyla kabul edebileceği bir çözüm için çalıştıklarını belirtti. Türkiye’de demokrasiye yapılan darbe girişiminin de kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade eden Siber, her zaman demokrasinin ve halkın iradesinin yanında olacaklarını kaydetti. Siber, Türkiye’de halkın kanı canı pahasına verdiği direnişin dünya demokrasi tarihinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, bunun demokrasi açısından da onur duyulacak bir mesele olduğunu belirtti.

Emir Abdurrahman Bulut