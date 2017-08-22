Diğer
Kategoriler

Bakan Aşkın Bak’tan Rıza Kayaalp’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, ayrıca Milli güreşçi için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Aşkın Baktan Rıza Kayaalpe tebrik

22 Ağustos 2017 22:55

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak kutladı. Rakibiyle yaptığı müsabakanın ardından Kayaalp’i arayan Bakan Osman Aşkın Bak, telefon görüşmesinde Milli güreşçiyi kazandığı altın madalya ve ülkeye yaşattığı büyük seviçten dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Bakan Bak, Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp için ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.
Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kilodaaltın madalya kazanan Rıza Kayaalp kardeşimi başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Dünya Şampiyonası öncesinde verdiği sözü tutarak spor hayatında elde ettiği şampiyonluklara bir yenisini daha ekleyen ve 3. kez Dünya Şampiyonu olan Milli Sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” 

Musa Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç