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Bakan Avcı, Üsküdar'da 'Huzur' Adlı oyunu izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Devlet Tiyatrosunun (İDT) 2016-2017 sezon açılışı dolayısıyla sahnelenen "Huzur" adlı oyunun Üsküdar Tekel Sahnesindeki ilk gösterimini izledi.

Bakan Avcı, Üsküdarda Huzur Adlı oyunu izledi

01 Ekim 2016 23:57

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Devlet Tiyatrosunun (İDT) 2016-2017 sezon açılışı dolayısıyla sahnelenen "Huzur" adlı oyunun Üsküdar Tekel Sahnesindeki ilk gösterimini izledi. Gösterimi izleyenler arasında Bakan Avcının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar , Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Nejat Birecik, tiyatro sanatçıları ve çok sayıda sanat sever yer aldı.

Burada bir açıklama yapan Nejat Birecik, “ 16 tane yerli oyunla açıyoruz. Bu bir hafta sürecek. Geçen seneden devir oyunlarımız var. Devlet tiyatrosu Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı devletin ve ülkenin ekseriyetle Türkiye'nin tiyatrosudur. Türkiye'nin tiyatrosu Türk tiyatrosuyla perdelerini açıyor. Bugün çok önemli klasiğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Huzur' adli romanından Kenan Işık ağabeyimizin uyarladığı Nurullah Tuncer beyefendinin sahneye koyduğu 'Huzur' adlı oyunla İstanbul'da huzur içinde perdelerimizi açıcağız” dedi.

Oyunu izledikten sonra bir konuşma yapan Bakan Avcı, “ Ahmet Hamdi Tanpınar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kenan Işık'a acil şifalar diliyorum. Gerçekten oyun yeni başlıyor , benim bildiğim kadarıyla bu salonda çok tehlikeli adamlar var , romancılar var, eleştirmenler var , felsefeciler var , tarihçiler var , edebiyatçılar var. Bakalım onlar ne diyecek. Oyuncularımız emeği geçen bütün sanatçılarımıza güveniyoruz yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum “ diye konuştu.

Daha sonra Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar Bakan Avcı'yla bir süre sohbet etti. 

Metin Başar


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