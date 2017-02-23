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Bakan Berat Albayrak: Sabah 9'da geleyim, akşam 5'te çıkayım dönemi bitti

Bakan Berat Albayrak EPDK'nın 15. kuruluş yıldönümünde konuştu. Albayrak, "Sabah dokuzda geleyim akşam beşe kadar 3 evrak imzalayayım dönemi bitti" dedi.

Bakan Berat Albayrak: Sabah 9da geleyim, akşam 5te çıkayım dönemi bitti

23 Şubat 2017 10:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 15. yıl dönümü kutlama yemeğine katıldı. Burada konuşan Bakan Albayrak, “Türkiye’nin büyüme ve enerji hikayesinde enerji bir dinamo olduysa, bu dinamoyu destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi piyasayı düzenleyip, denetleyip, koordine noktasında çok önemli bir görev ifa eden EPDK, kesinlikle en önemli oyunculardan birisi oldu” dedi. “Ortalama yılda 50 milyar dolar enerji ve maden ithal eden bir ülke, bir de bakmışsınız ki 10 sene sonra enerji ihraç etmeye başlamış” diyen Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm sektörü bu çerçevede görmeye başlamamız lazım. Bundan sonraki çita ve vizyon sizden öncekiler değil, sizden sonrakiler olmalı. Türkiye olarak biz artık iki unsuru temel aldığımız, yani enerjiyi kaliteli ve ucuz şekilde topluma kazandırma, ulaştırmanın ötesinde enerji sektörü yeni Türkiye’nin vizyonunda artık bölgesel ve küresel noktada önemli bir ham madde. Türkiye’nin de söz söylemeye başladığı bir oyuncu olması gerektiği strateji üzerine inşa etmemiz gerekiyor.”

Bakan Albayrak, bakanlık olarak söz konusu vizyona hizmet etme noktasında çok yoğun çalışan bir kadronun yer aldığını kaydederek, “15 Temmuz’u yaşamış bir Türkiye’den sonra artık ne kadar çalışsak, ne kadar yoğun bir mesai ortaya koysak bu toplum için az” dedi.

“Eski Türkiye bitti” diyen Albayrak, “Sabah 9’da geleyim, akşam 5’e kadar, bu eski Türkiye. Yeni Türkiye’deki bürokrasideki tüm arkadaşlar 15 Temmuz şuurunda” diye konuştu.

“YÜZDE 49.3 YERLİ KAYNAKLARDAN ÜRETİMİMİZLE EN YÜKSEK ORANI YAKALADIK”

Küresel krizlere rağmen Türkiye’nin enerji sektöründe büyüme kaydettiğini belirten Albayrak, “Kaynak çeşitliliğini, alt yapısını büyütmeye devam ediyor. 2016 elektrik üretiminde bizim için bir rekor yılı oldu. Yüzde 49.3 yerli kaynaklardan üretimimizle en yüksek oranı yakaladık. Bu çok güzel bir başarı. Yeter mi? Yetmez” şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, yerli kömür oranını ise yüzde 12 seviyesinden yüzde 16 seviyesinin üzerine çıkarttıklarını vurguladı.

“TÜRK SİYASETİNDE YOK OLMAYA YÜZ TUTACAKLARDIR”

Albayrak, 16 Nisan referandum sürecinden sonrasına değinerek şöyle konuştu:

“Zannediyorum referandumdan sonraki süreçte de Türk siyasetinde de bir dönüşüm olacaktır. Bu hezeyanlarla terör örgütlerinin söylemciliğine yeltenenler, Türk siyasetinde yok olmaya yüz tutacaklardır. Lafa bakacağız, söylenene bakacağız, sonra işimize bakacağız. Tek hedefimiz var. Büyük Türkiye’ye bir tuğla, bir taş daha nasıl koyarız. Halkın söylemine kulak vereceğiz ve daha çok çalışacağız.”

Benan Özben

Etiketler: Berat Albayrak, EPDK, mesai


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