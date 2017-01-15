Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanlığına ‘evet’ diyorum

Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanlığına ‘evet’ diyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum" dedi.

Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanlığına evet diyorum

15 Ocak 2017 13:58

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı sistemine neden "Evet" dediğini madde madde açıkladı. Bozdağ,“Meclisten çıkan hükümet yerine doğrudan halk iradesinden/sandıktan iktidar çıkardığı Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Darbecilerin 1961 Anayasası ile kurup 1982 Anayasasıyla tahkim ettiği vesayet düzenini bitireceği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Kaybedenin hemen, kazanan ise azami on yıl sonra gittiği; değişim, yenilik ve dinamizmi getirdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Kaybedenin hemen, kazanan ise azami on yıl sonra gittiği; değişim, yenilik ve dinamizmi getirdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum” dedi.
“Tek adamlığa izin vermediği için”

“Diktatörlüğe ve otoriter yönetime engel olduğu için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum” ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyorum. Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum.

Sadece insanlarımızı birleştirenlere ve kutuplaştırmayanlara iktidar imkanı verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. İnsanımızı ayrıştıranların ve kutuplaştıranların iktidarını engellediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum.
Sadece halkın inanç, değer, kültür ve geleneklerine sevgisi/saygısı olanlara iktidar yolu açtığı için cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Halkın inancı, değerleri ve kültürüyle kavgalılara/barışık olmayanlara, iktidar yolunu kapattığı için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. İktidar olmak isteyenleri uçlardan merkeze yönelttiği, radikalizmi azaltıp merkezi büyüttüğü için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Radikallere ve marjinallere iktidar yolunu kapattığı için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum.”
Karanlık güçlerin kirli, ahlaksız/hukuksuz müdahaleleriyle hükümet değişikliğine son verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Milletvekili transferi, tehdit, şantaj, baskı ve rüşvetle hükümet değişikliğine son verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Çift başlı yürütmeyi kaldırdığı için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Cumhurbaşkanı'nın her türlü eylem ve işlemlerine karşı istisnasız yargı yolu açıldığı için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum.”

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: bekir bozdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç