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Bakan Bozdağ’dan AYM’nin CHP kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin CHP ile ilgili verdiği karara ilişkin, "Skandal olan CHP sayın Grup Sözcüsü'nün yaptığı açıklamadır. Çünkü yanlışı yapan Anayasa Mahkemesi değil, bizzat CHP'dir. Dava açma yasağı olan bir konuda Anayasa çok açık hüküm ifade etmesine rağmen dava açarak, bilerek anayasayı CHP çiğnemiştir. Bir anamuhalefet partisi, bile bile Anayasa'ya aykırı bir yolu kullanmayı tercih etmemelidir" dedi.

Bakan Bozdağdan AYMnin CHP kararına ilişkin açıklama

12 Ekim 2016 17:12

Adalet Bakanı Bozdağ, gazetecilerin Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) iptali için yaptığı başvurusunu reddetmesiyle ilgili soruları cevapladı. 

"Skandal olan CHP sayın Grup Sözcüsü'nün yaptığı açıklamadır" ifadesini kullanan Bozdağ, "Çünkü yanlışı yapan Anayasa Mahkemesi değil, bizzat CHP'dir. Dava açma yasağı olan bir konuda Anayasa çok açık hüküm ifade etmesine rağmen dava açarak, bilerek anayasayı CHP çiğnemiştir. Yaptığı büyük bir yanlışlıktır. Bir anamuhalefet partisi, bile bile Anayasa'ya aykırı bir yolu kullanmayı tercih etmemelidir. Anayasa Mahkemesi kanunların, KHK’ların ve TBMM içtüzüğünün şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli bir mahkemedir. Ama AYM, bunların AYM olarak verdiği kararlara uygunluğunu denetlemekle görevli değildir. Eğer öyle kabul edersek o zaman AYM’nin içtihatlarının aleyhine kimsenin hiçbir karar almaması lazım. 5 sene sonra da 10 sene sonra da şimdi orada sınırlamalar var. Hiçbir değişiklik yapmaması lazım. AYM’de içtihatlarını hiç değiştirmemesi lazım. Yani donuk bir mahkeme olur içtihatlarda donmuş olur. AYM’de gelişmeye engel bir duruma gelmiş olur. 90’lı yıllarda AYM’nin verdiği karar yanlış bir karardır, anayasaya aykırı bir karardır. Yetkisiz olduğu bir konuda dönemin AYM’si kendini yetkili görerek anayasanın 148. maddesini çiğneyerek bir karar vermiştir. Yanlış bir kararla doğru bir kararı kıyaslamak fevkalade büyük bir haksızlıktır. AYM’mizin kararı hayırlı olsun diyorum. Gerekçeli kararı gördükten sonra daha detaylı bir değerlendirme yapma imkanı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"AYM anayasaya uygun davrandı"

Bugüne kadar 8 tane KHK çıkarıldığı hatırlatılarak, bu kararnamelerle ilgili bundan sonraki süreçte de AYM’ye bir başvuru yapılabilip yapılamayacağı sorusuna Bozdağ, "Anayasaya göre başvuru yapılamaz. AYM verdiği kararla başvuru yapılması halinde ne tür karar vereceğini ortaya koymuş olur. Yetkisizlik kararı vereceğini açıkça ifade etmiştir bu kararıyla. AYM anayasaya uygun davrandı. Bundan sonrada davranacağını ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yeni anayasayla ilgili açıklamalarına değinilerek, bu konuda belirli bir takvimin olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Bozdağ, "Şuanda takvime dair benim bir şey söyleme imkanım yok. Takvimle ilgili bilgi sahibi olduktan kamuoyuna değerlendirme yapmam lazım. Şuanda benim detaylı bilgim yok. Olduğunda paylaşırız" yanıtını verdi. 

Pelin Üzek 

Etiketler: Bakan Bozdağ AYM, CHP kararı


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