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Bakan Bülent Tüfenkci’den referandum açıklaması

Zonguldak Valiliği ziyaretinde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci referandum ile ilgili açıklamlalarda bulundu. Tüfenkci "Mecliste engellemeye çalışanlar, türlü türlü oyunlarla milletin huzuruna anayasa değişikliğini getirmek istemeyen güçler, sahada da ellerinden gelen engellemeleri, her türlü yalanı ve iftirayı ileri sürecekler" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkciden referandum açıklaması

11 Şubat 2017 12:07

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti. Vali Ali Kaban ve protokol üyeleri tarafından Valilik binası önünde karşılanan Bakan Bülent Tüfenkci, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

 "Türkiye önemli bir sürece girdi"

Meclisten geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa değişikliği referandum sürecini değerlendiren Bakan Bülent Tüfenkci, "Türkiye önemli bir sürece girdi. Artık meclisten geçen ve Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanan anayasa değişikliği, milletin huzuruna gelecek ve millet kararını verecek inşallah. Meclis’te engellemeye çalışanlar, türlü türlü oyunlarla milletin huzuruna anayasa değişikliğini getirmek istemeyen güçler, sahada da ellerinden gelen engellemeleri, her türlü yalanı ve iftirayı ileri sürecekler. Oyun oynayacaklar. Ama millet her zaman olduğu gibi basiretiyle ve sağduyusuyla, Türkiye’ye olan inancıyla Türkiye’nin geleceğini garanti altına alma noktasındaki bu önemli değişikliğe inşallah evet diyeceğini düşünüyoruz. Ve onun hazırlıklarını yapmak üzere buradayız. Biz istiyoruz ki nasıl AK Parti sorunları torunlara bırakmıyorsa devleti ama sorunları sağlam ellere bırakmak için onun için bu düzenlemeleri anayasa değişikliğini gündeme getirerek Cumhurbaşkanlığı sistemine geçip Türkiye’nin hem ekonomisini büyütmeyi, hem istihdamını büyütmeyi, hem aşını büyütmeyi hem de ekmeğini büyütmeyi hedefliyoruz. İnşallah demokratik bir ortamda kazasız belasız bir referandum sürecini millet olarak geçiririz. Bundan sonra da belirlenen istikrar içerisinde Türkiye büyümesine devam eder" dedi.

Bakan Tüfenkci’ye Vali Ali Kaban tarafından ziyaretin anısına Devrek bastonu ve çeşitli hediyeler verildi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir 

 

Etiketler: Bülent Tüfenkci, referandum, Zonguldak Valiliği


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