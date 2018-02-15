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Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı’nın komik teklifini açıkladı !

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’li mevkidaşı Mattis’in kendilerine, YPG/PYD’yi PKK’ya karşı savaştırmayı teklif ettiğini, kendilerinin de bu örgütlerin aynı olduğunu, birbirleriyle savaşmalarının mümkün olmadığını söylediğini açıkladı.

Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanının komik teklifini açıkladı !

15 Şubat 2018 15:11

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Brüksel’de ABD’li mevkidaşı James Mattis’le görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Canikli, PYD ve YPG’nin terör örgütü PKK’nın organik bir parçası olduğunu belgeleriyle Mattis’e aktardıklarını belirtti. Canikli, “PYD/YPG’ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını, SDG bünyesinden bu yapının çıkartılmasını talep ettik” dedi.

ABD’DEN KOMİK TEKLİF

Canikli, mevkidaşının YPG/PYD’yle ilgili sunduğu ilginç teklifi de açıkladı. Bakan, “Mattis’in bu örgütü PKK’dan ayırabilecekleri şeklinde, PKK’ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde bir açıklaması oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını, hiçbir zaman PYG ve PYD’nin PKK’dan ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK’ya karşı mücadele ettirilmelerinin mümkün olmadığını söyledik” diye konuştu.

Daha sonra bir açıklama yapan James Mattis ise, Türkiye ile benzer ve ayrı düşündükleri bazı noktalar olduğunu söyledi. Türkiye’nin güvenlik kaygılarının karşılanması için çalıştıklarını ileri süren Mattis, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının şeffaf ve açık olduğunu da ekledi.

 

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