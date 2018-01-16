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Bakan Canikli'den Afrin operasyonuna ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonuna ilişkin, "Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde her şeyi açıkladı. Bütün ayrıntılara girdi. Cumhurbaşkanımızdan takip edeceğiz" dedi.

Bakan Canikliden Afrin operasyonuna ilişkin açıklama

16 Ocak 2018 12:48

Milli Savunma Bakanı Canikli, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Afrin operasyonuna ilişkin soruya Canikli, "Kritik bir süreç, böyle olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde her şeyi açıkladı" diyen Canikli, "Bütün ayrıntılara girdi. Cumhurbaşkanımız’dan takip edeceğiz" açıklamasında bulundu. CHP'nin Genel Kurul Toplantısı yapılması talebine karşılık Canikli, "Onlar ilerleyen zamanlarda karar verilecek konular" şeklinde konuştu. 

Ahmet Umur Öztürk

 

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