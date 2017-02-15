Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, 16-17 Şubat 2017 tarihinde Almanya’nın Bonn kentinde yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacaktır. Toplantıda başta sürdürülebilir kalkınma olmak üzere, barışı koruma ve Afrika ile işbirliği gibi küresel ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir” denildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu’nun toplantıda Türkiye’nin MIKTA Dönem Başkanlığı öncelikleri hakkında bilgi vereceği kaydedilerek, “Bu toplantı marjında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’dan oluşan MIKTA ülkeleri de Sayın Bakanımız başkanlığında 16 Şubat 2017 günü Bonn’da 9. MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir araya geleceklerdir. Ülkemiz bu yıl MIKTA dönem başkanlığını sürdürmektedir. Söz konusu toplantıda Sayın Bakanımız tarafından ülkemizin MIKTA Dönem Başkanlığı öncelikleri hakkında bilgi verilecek, ayrıca küresel ve bölgesel konularda fikir teatisinde bulunulacaktır. Söz konusu faaliyetler marjında Sayın Bakanımızın ayrıca çeşitli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülmektedir” ifadeleri yer aldı.

Caner Ünver