Bakan Çavuşoğlu: 'Bazı sorunlar var ama bunu aşmak için Sigmar ile çalışıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya-Türkiye ilişkilerinin geleceğiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, "Farklı düşünceler içinde olabiliriz. Ortak hedeflere doğru ilerlememiz lazım. AB üyesi ülkelerle farklı sorunlar da yaşayabiliriz. Hangi ülke yanlış yapıyorsa pekala o ülkenin yanlışını söyleyebiliriz. Referandum sürecinde benim uçuş izinlerim iptal edildi. Bunu hangi Avrupa değerleriyle bağdaştırıyorsunuz. Nerede kaldı standartlar. Esas sorun burada. Çifte standart diyoruz da neden böyle diyoruz. 2 gazeteciyi sınır dışı ettik. İkisi de casusluktan yakalandı. O ülkeler bizden rica etti iade ettik. Son zamanlarda moda bu. Gazetecileri ajan olarak kullan yakalanınca nasıl olsa kıyamet kopacak baskı oluşacak Türkiye üzerinde” dedi.

Uluslararası Af Örgütünün Türkiye’de özgürce faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Çavuşoğlu, “Ancak objektif ve dengeli olmalı. Görüşme başka bir şey o örgütün mensubu olmak farklı bir şey. Bu örgütün başındaki kişi ByLock programını kullanmış. Bu şahsın işlediği suç Uluslararası Af Örgütünü bağlamaz ki. Şahısla ilgilidir bu. FETÖ gelmiş Uluslararası Af Örgütü Türkiye’yi ele geçirmiş. Bizim Uluslararası Af Örgütü ile bir sorunumuz yok. AB bunları bir terör örgütü olarak görmediği için onlara karşı attığımız her adımı insan hakları ihlali olarak görüyor. Almanya ile ilişkilerimizi iyileştirmek için Sigmar Gabriel ile yakın ilişki içindeyiz. Bazı sorunlar var ama bunu aşmak için Sigmar ile çalışıyoruz. Umarız ilişkilerimiz eskisinden daha iyi bir noktaya gider" dedi.

Bakan Çelik ise, "Sayın cumhurbaşkanımızın Türkiye halkının çıkarlarını korumak görevi vardır. Türkiye Cumhurbaşkanının Almanya’daki Türk vatandaşlarının toplantısına video konferansla katılması engelleniyor. Ama aynı zaman için Kandil’deki terör örgütünün başı video konferansla katılıyor. Türkiye Almanya ilişkilerinin çok derin bir tarihi vardır. Sorunlara her zaman bir özüm buluruz. Türkiye’deki Alman vatandaşları tutuklanıyor diye bir durum yok. Kendisine gazeteci diyen birisinin makinasında Türkiye’deki askeri üslerin fotoğrafı çıkarsa kimse buna gazeteci olarak sahip çıkamaz" şeklinde yanıtladı.