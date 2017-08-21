Diğer
Kategoriler

Bakan Çavuşoğlu Irak’a gidecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun 23 Ağustos 2017 tarihinde Irak’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu Iraka gidecek

21 Ağustos 2017 22:48

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos 2017 tarihinde Irak’ı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi, ardından Erbil’e geçerek IKBY Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme yapması öngörülmektedir” denildi.  

Caner Ünver


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç