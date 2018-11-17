İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na katılacak
Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na katılacak

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19-20 Kasım tarihlerinde New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu’na katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, 19-20 Kasım tarihlerinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na katılacak. Bakan Çavuşoğlu, müteakiben 20 Kasım tarihinde Vaşington'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu'nun yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.