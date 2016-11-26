Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. GAP Tarımsal Araştırmalar Eğitim Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Çelik, Avrupa Parlamentosunda alınan karara ilişkin, “Neyse gerçek niyetiniz söyleyin, sepeti koluna, herkes yoluna. Kim ne yapacaksa yapacağını yapsın, gideceği yolu bilsin ama hayır, ne hayır diyor ne de evet diyor. Ülke demek bile mümkün değil. Hiçbir değerlendirme yapılmadan Avrupa Birliğine alınmış 27 ülkeden biri haline gelmiş ülkeler söz konusu önümüzde dururken Türkiye’yi kapılarında böyle bekleteceklerini zannedenlere buradan sesleniyoruz, Türkiye yönünü batıya çevirmiştir. Türkiye bunu her platformda söylemiştir ama buna karşı çifte standartları kim değerlendirecek. Bu konuda biz çok rahatız. Yok Türkiye şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Türkiye nereye gittiğini kararlaştırmış ama gitmek istediğimiz limanda liman bozulmuş, çökmüş, tarumar olmuş, insanlıktan eser kalmamış, demokrasiden nasiplerini yitirmişler. Dolayısıyla kusura bakmasınlar kendileri ediyorlar, kendileri bulacaklar. Türkiye zaten 50 yıldır bu birliğin içinde değil ki. Siz bu derece yanlış uygulamalar yaparsanız, çifte standartları ortaya koyarsanız Türkiye yoluna devam eder ama Türkiyesiz ne yapacaksınız onu siz düşünün. Yüz tane mülteci karşıya geçirince büyük olaylara dönüştürenler 3 milyon insanı biz burada besliyoruz, insanlık adına besliyoruz” diye konuştu.

HDP’li milletvekillerinin tutuklanması

HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili Bakan Çelik, “Hiçbir milletvekilinin tutuklanmasından yana değiliz. Millet iradesiyle seçilmiş milletvekilleri niye tutuklansın. Milletin vekilliğini yapıyorsan kılına kimse dokunamaz ama sen milletin vekilliğini yapmıyorsan, sen başkalarına vekillik yapıyorsan burası hukuk devleti, mutlaka hesabı da sorulacaktır. Her yerde diyorsun ben hukuk tanımam, demokrasiye de inanmam, sırtımı da dağa dayarım, sonra talimatı da ondan alırım. Arkadaş kusura bakma burası yol geçen hanı değil. Hukuk devleti yakana yapışır, bunun hesabını sorar. Bu gün de yapılan odur. 55 kişiyi şehit edenler, 6-7 Ekim'de sokağa çıkın, yakın, yıkın diyenler kimi yaktınız, kimi öldürdünüz. Kimi şehit ettiniz. Bu ülkenin insanların kanını akıttınız ve kanına girdiniz. Teröre silahı siz taşıdınız. Milletvekilliği bu mu” şeklinde konuştu.

CHP’ye eleştiri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Çelik, “Bir de ana muhalefetimiz var, evlere şenlik. Şimdi CHP olup bitenlere bakmıyor. Ne oldu bitiyor Türkiye’de, Bölgede, dünyada. Tek bir derdi var Recep Tayyip Erdoğan. Ben o arkadaşlarla bir araya geldiğim zaman diyorum ki ben epey tecrübeli bir siyasetçiyim diyorum. Halkın bu kadar sevdiği bir liderle uğraşırsanız oyunuz azalır ama halkın bu kadar sevdiğine yerli yerinde tenkitler yaparsanız, doğru yaptıklarını alkışlarsanız bu halk sizi de sevebilir, bir ihtimal. Onlar bunu anlamadılar. Yani tek bir dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan’a her gün çamur atmak. Netice gayet açık, küçülen, ufalan ve yolunu da şaşırmış. Nerden gidecek, soldan mı sağdan mı, ortadan mı gidecek, yerinde mi duracak onu karıştırmış bir ana muhalefetle iç içeyiz. Bu bizim için güzel bir şey. Referandum geliyor. İlerde seçimler gelecek, silme götürüp gideceğiz. Ne güzel ama demokrasi açısından doğru değil diyoruz” ifadelerini kullandı.

Şinasi İnan