Bakan Çelik’ten Doğu Akdeniz çıkışı

Bakan Çelik, Adana’da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'ne katıldı. Öğretmen Evi Tesisleri’nde düzenlenen kongrede konuşan Bakan Çelik, şehit ailelerine teselli için gittiklerinde ailelerin onları teselli ettiğini söyledi. Bütün ailelerin ‘vatan sağolsun’ dediğini ifade eden Çelik, “Aileler bizi teselli etmeye çalıştılar. Biz bu acı kaybı yaşayan insanımıza ne söyleyeceğiz diye düşünüyorduk. Hiçbir kelime, hiçbir cümle onların acılarını hafifletmeye yetmez. Yutkunarak karşılarına çıkıyorduk. Acılarını paylaşmak için birkaç kelime söylediğimizde bize ‘Vatan sağolsun, Allah millete zeval vermesin’ diyorlar. En son şehidimizi uğurladığımızda çok küçük yaşlarda anne ve babasını kaybediyor, kendisini büyükannesi büyütüyor. Büyükannesini gördüğümüzde, yanına gittiğimizde bize, ‘Vatan sağolsun, ben bu evladı bugünler için yetiştirmiştim. Bir daha olsa bir daha gönderirim’ diyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin sadece iktidar olmak için kurulan bir parti olmadığını söyleyen Bakan Çelik, “Biz çok daha büyük bir yolun yolcusuyuz. Bize yönelik çağrılara, feryatlara el uzatmak istiyoruz. Hepimizin yapması gereken işler var. Herhangi bir duvara koyduğumuz tuğladan mesul değiliz. Yaptığımız işin en niteliklisini yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz”

Bakan Çelik, terör örgütü FETÖ'nün hala çok tehlikeli olduğunu ve bunun anlaşılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bunların duruşmasını takip ediyoruz. Görmedim, duymadım ve yapmadım diyorlar. Bunun hala ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar büyük bir stratejiyle hareket ettiğini, devletimize ve milletimize karşı çirkin emellerinden vazgeçmediğini anlamamız ve çok iyi görmemiz lazım. TSK’dan bunları temizledikçe ordumuzun gücü ve dirayeti arttı. Sınırlarımızın ötesinde hiçbir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Mazlumlara zeytin dalı uzatıyoruz, zalime Mehmetçiğin kılıcı ile cevap veriyoruz.”

“Kimse sondaj aramaya kalkmasın”

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına da değinen Çelik, “Büyük bir terör koridoruna karşı cevap verirken birden çok işe imza atıyoruz. Hiç kimse Türkiye bir takım işlerle boğuşurken biz orada terör koridoru kurarız ya da Doğu Akdeniz’de oldu bittiyle Türkiye’nin kıtaları içerisinde bir takım sondaj aramaları yaparız diyerek oldu bittiye getirmeye kalkmasın. Hem Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruruz hem Afrin’de teröre karşı mücadele ederiz, hem de dünyanın başka bir yerinde Türkiye Cumhuriyeti için mazlumlara karşı mücadele etmek gerekirse bu mücadeleyi sonuna kadar hakkıyla verme gücüne sahibiz” dedi.

“Bize tabanca vermeyen müttefikler silahta vermezdi”

Türkiye’nin Afrin’de milli silahlarıyla mücadele verdiğini belirten Çelik, müttefik ülkelere de sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de polislere parasıyla tabanca alacakken müttefikimiz müsaade etmedi. Biz bugün milli ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. Eğer Afrin’de kendi silahlarımızla mücadele vermesek bize tabanca vermeyen müttefikler silahta vermezdi. Ancak 2-3 bin tır silahı terör örgütlerine veriyorlar. Türkiye işte böyle büyüdü. Geçmişte sizin iradeniz ortaya çıktığı zaman Ankara’nın koridorlarında çalıyorlardı. 6 kere gittim, 7 kere geldim demek siyasette model olmuştu. Eskiden bazı siyasiler iktidara gelirken sizin sözünüze kulak verenler size kulaklarını kapatırlardı ama AK Parti ne yaptı, sizin sözünüze kulak verirken iktidara gelince de aynı iradeyi ortaya koymaya devam etti. Artık kimse milletin geleceğiyle oynayamayacak. Yüzde 51 almayan artık iktidara gelemeyecek. Bu ülkenin geleneğini de, geleceğini de biz temsil ediyoruz.”

Bakan Çelik’in konuşmasının ardından kongreye geçildi. Kongreye Şahin Çetin’in tek aday olarak girdiği belirtildi.

Umutcan İşledici

