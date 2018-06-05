Bakan Elvan: 'Amerika'dan arayan FETÖ'mü acaba'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi tarafından bir okulun bahçesinde düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Elvan, dünyada hızlı bir değişim dönüşümün yaşandığına işaret ederek, bu değişim ve dönüşüme ayak uyduran ülkelerin başarıya ulaşacağını söyledi. Türkiye'nin istikrara, gelişmeye ve kalkınmaya ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Elvan, "Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde, Türkiye'nin bindiği araç geri vitese takmış, ülke geriye doğru gidiyordu. AK Parti iktidarıyla artık birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites ve dördüncü vitesle hızla ilerlemeye başladık. İnşallah yeni hükumet sistemiyle birlikte beşinci vitese de atacağız ve hızla büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FETÖ mü arattırdı acaba"

AK Parti Hükümeti’nin iktidar süresi boyunca milletin istekleri ve talepleri doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Biz başkaları gibi 'Avrupa bize ne der, başkaları bize ne der' diye düşünmedik. Milletimizin isteği, milletimizin talebi, milletimizin sorunu ne ise onlara sahip çıktık, onları yaptık. Milletimiz ne derse o olur dedik. Bir Cumhurbaşkanı adayı 'Bana Amerika'dan telefon geldi telefon' diyor. Acaba arkadaşlar, FETÖ mü açtırdı o telefonu sizce. Sonra diyor ki: 'Beni bir daha aradılar.' Amerika'ya bakıyor. Bırakın Amerika'yı, bırakın Avrupa'yı millete bakım millete. Yıllarca milletten uzak durdular. Bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar şimdi gözlerini batıya çevirmişler. Bizim onlardan farkımız var. Biz milletimizle birlikte hareket ediyoruz. Biz milletimiz ne derse onu yaptık, bundan sonra da onu yapacağız."

"Mersin'i ayağa kaldırıyoruz"

Mersin'e önemli projeler kazandırdıklarını kaydeden Bakan Elvan, "Mersin'i ayağa kaldırıyoruz. Mersin'in ulaşımda problemi vardı, istihdamda problemi vardı, uyuşturucuda problemi vardı bunların hepsini ortadan kaldırdık. Uyuşturucu konusunu Mersin'in gündeminden önemli ölçüde kaldırdık. Ulaşımda da dev yatırımlara imza attık. Bir eski bakanımızın, 'Bırakın Türkiye bütçesini, Avrupa'nın bütçesini ortaya koysanız, Akdeniz Sahil Yolu projesi bitmez' dediği projeyi bitirmek üzereyiz. Sadece 33 kilometre kaldı" şeklinde konuştu.

"Mersin'de işsizliği sıfırlama hedefi koyduk"

Mersin'in işsizlik sorunun 3 proje ile çözeceklerini aktaran Bakan Elvan, "Mersin'de 65 bin işsiz kardeşimiz var. Biz Mersin'de işsizliği sıfırlayacağız, diye bir hedef belirledik. Bu çerçevede, mevcut 3 Sanayi Organize Bölgemizin (OSB) üzerine 6 OSB inşa ediyoruz. 50 bin kardeşimizi bu bölgelerimizde istihdam edeceğiz. Şu anda 250 yatırımcı yer tahsisi için bekliyor. Kazanlı Turizm Bölgesini başlatıyoruz. En az 5 bin kardeşimiz bu bölgede iş ve aş sahibi olacak. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda da üst yapı çalışmaları başladı. Önümüzdeki yıl 7 bin 500 kişi burada istihdam olacak. 30 milyon kişi kapasiteli bu havalimanı, inşallah önümüzdeki yıl kullanıma açılacak. Bu üç proje ile 65 bin kardeşimizi iş ve aş sahibi yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, protokol üyeleri ile birlikte başarılı olan öğrencilere altın hediye etti.

Güray Gürdal

