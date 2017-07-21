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Bakan Erdoğlu: 'Allah'a şükür bir can kaybı yok'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Allah'a şükür bir can kaybı yok. Herhangi bir büyük maddi kayıp da söz konusu değil” dedi.

Bakan Erdoğlu: Allaha şükür bir can kaybı yok

21 Temmuz 2017 11:54

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 14. Bölge Müdürlüğü'nde “Taşkınlar, Meteorolojik Durum ve Toz Taşınımı” ile ilgili bir basın toplantısına katıldı. Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, Bodrum'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu. Yaşanan depremde can kaybı yaşanmadığını dile getiren Bakan Eroğlu, büyük bir maddi kaybın olmadığını söyledi.

Bakan Eroğlu, “Bugün Maalesef Bodrum'da Kos Adası civarında bir deprem vuku buldu. Ben öz önce sayın Muğla valimizle de görüştüm Allah'a şükür bir can kaybı yok. Herhangi bir büyük maddi kayıp da söz konusu değil. Sadece özellikle Bodrum belediyesine ait bir limanda, su bir miktar yükselince bazı teknelerde bir miktar hasar oluştu. Önemli bir zayiat yok geçmiş olsun diyorum. Yunanistan'daki Kos Adası'nda maalesef ölüm var. Onlara taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara geçmiş olsun diyoruz” şeklinde konuştu. 

Metin Başar

Etiketler: Veysel Eroğlu


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