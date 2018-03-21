Bakan Eroğlu: '2018-2019 yıllarını sulamada hamle yılı ilan ediyoruz'

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlediği "Daha Yeşil Bir Türkiye’yi Birlikte İnşa Edelim" Buluşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti. Programda yaptığı konuşmada Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl verdiği "Artık orman teşkilatı kalkınmanın lokomotifi olacak, orman köylülülerin lokomotifi olacak" yönündeki talimatını hatırlatarak, "Bu emrinizi yerine getiriyoruz. '5 Bin Köye, 5 Bin Gelir Getirici Orman'ın 3 bin 500’ü tamamlandı. 2019 yılı sonuna kadar bunu 5 bin köye tamamlamaya söz verdik" ifadelerini kullandı.

38 tane eylem planı olduğunu anlatan Eroğlu, "Ceviz, badem, dut, kestane bunları dikiyoruz. 3 yıl bakımı bütün masrafları bize ait. Bunu en yakın orman köyüne veya mahallesine parselliyoruz. Haksızlık olmasın diye eşit bir şekilde kura çekerek herkesin huzurunda teslim ediyoruz. Böylece onların zeytini, cevizi, kestanesi, bademi oluyor. Bu Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli bir dönem noktası. Çünkü eskiden ormanlara girilemezdi. Ama şimdi ormanları arıcılara açtık. 360 kadar bal ormanı kurduk. Bu o kadar bereketli oldu ki dünya da bal üretiminde 2'nci sıraya yükseldik" diye konuştu.

"Şu ana kadar 5 bin 217 kilometre yol kenarını ağaçlandırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla orman teşkilatının mevzuatının değiştiğini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti: "Şu anda orman teşkilatı Türkiye’nin her yerinde 380 bin kilometrekarede, Kuzey Kıbrıs’ta, Orta Asya’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da faaliyet gösteriyor. Bu gerçekten gurur duyacağımız bir husus. Bütün okul bahçelerini ‘Okullar Hayat Olsun’ kapsamında bütün okul bahçeleri ağaçlandırılıyor. Bütün Türkiye’deki okul bahçeleri çiçek gibi olacak. Bunun sözünü veriyoruz. Mezarlıklar, cami avluları, hastane bahçeleri, yol kenarlarını ağaçlandırıyoruz. Şu ana kadar 5 bin 217 kilometre yol kenarını ağaçlandırdık ve 6 bin 662 okul bahçesini ağaçlandırdık."

Orman köylülerine büyük destek verdiklerini kaydeden Eroğlu, "Şu ana kadar 14,5 milyar TL’lik destek verdik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla faiz kalktı. Bal ormanı için arıcılık yapmak isteyenlere faizsiz yüzde 20’si hibe geri kalanı faizsiz 5 yılda ödenecek şekilde kredi veriyoruz. Orman varlığımız artıyor. Son 13 yılda 15 milyon dekar alanı orman alanı arttırdık. Odun servetimiz de arttı" dedi.

Bakan Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Basın mensuplarına ifade ediyorum. Sulak alanlar azalıyor diye yazıyorsunuz bu doğru değil. Biz 9 milyon hektar olarak aldığımız alanı 30 milyona çıkardık. 3 kat arttırdık. Tabiat parkları 10 misli arttı. Milli parklarda sayısı arttı. En son Malazgirt Milli Parkı da ilan edildi. Bütün kurumların görüşünün alınmasından sonra 17 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü 26 Ağustos’ta kutlanacak. Hazırlıkları yapıyoruz."

"Tarla içi suluma ve toplulaştırmada bu yılı 2018-2019 yıllarını sulamada hamle yılı ilan ediyoruz"

Yarın Dünya Su Günü olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bu konuda da çok büyük destanlara imza attık. Şu ana kadar 15 yılda 7 bin 497 tesisi açtık. Bunlardan 525 baraj, bin 236 sulama tesisi, 207 tane içme suyu tesisi, Kuzey Kıbrıs dahil su götürdük. Bunun dışında 17 tane Ergene‘deki ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 4 bin 648 adet dere ıslahıyla destan yazıldı. Şimdi talimatınızla gece gündüz çalışıyoruz. Kanun tasarısı hazırlanıyor. Tarla içi suluma ve toplulaştırmada bu yılı 2018-2019 yıllarını sulamada hamle yılı ilan ediyoruz" diye konuştu.

Meteorolojiyle ilgili konuşan Eroğlu, "Şu anda Türkiye’nin havasını bin 840 noktada dünyanın her yerinden anlık olarak görmek mümkün. Radar, uydu görüntülerini cep telefonlarından görecek şekilde dünyada ilk 6’ya giren muhteşem bir sistemi kurduk. Müjdesini vermek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Eroğlu, orman yangınlarıyla mücadelede de en ileri teknolojinin kullanıldığını aktardı.

Pelin Üzek Kılıç