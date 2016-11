AK Parti 73. İl Danışma Meclisi toplantısı, Afyonkarahisar'da bir düğün salonunda Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun katılımı ile yapıldı. Toplantıya Bakan Eroğlu’nn yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaldı, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı. Divan başkanlığını Mustafa Gardaş’ın yaptığı toplantının açılışında konuşan Bakan Eroğlu, ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetin terörle mücadelesinin artarak devam edeceğini belirten Bakan Eroğlu, “Terörle mücadele konusunda biz her Bakanlar Kurulu toplantısında yapılacak çalışmaları gözden geçiriyoruz. Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şunu unutmayın en son terörist etkisiz hale gelene kadar bu mücadele sürecektir. Bu hükümetimizin kararıdır, bu devletimizin kararıdır. Onları her yerde yakalayıp gereğini yapıyor, etkisiz hale getiriyoruz. Hem demokrasi şehitlerimize hem Fırat Kalkanı'nda ve Türkiye’nin her noktasında terörle mücadele esnasında canlarını seve seve feda eden kahramanları minnetle, şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

“Anayasanın muhakkak değişmesi lazım”

Anayasa değişikliğine değinerek, gündemde olan referandum ve erken seçim konusundaki söylentilerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu şunları söyledi:

“Anayasanın muhakkak değişmesi lazım. Çok uzun maddeler yerine 12+1 maddelik bir tasarı hazırlandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile müzakereler devam ediyor. İnşallah 330'u yakalayacağız. Bu anayasa değişikliği millete getirilecek. Milletin de büyük bir ekseriyetle başkanlık değil cumhurbaşkanlığı sistemine karar vereceğine inancım tamdır. Çünkü milletimiz gerçekten feraset sahibi. Zamanında gereğini yapıyor bu millet. Başımıza ne zaman bir dert gelse millet hemen çözümü buluyor, kararını veriyor. Milli iradenin üstünde bir irade yoktur Türkiye’de. Bunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bazen seçim var mı, erken seçim olacak mı diyorlar? Bunu Başbakanımız açıkladı. Erken seçim falan yok. Zaten anayasa değişikliğinden sonra, referandumdan sonra buna uygun gerekli kanuni düzenlemeler yapılacak. 2019 yılında seçim yapılacak. Herkes işine gücüne baksın. Ticaretini iş adamları hızlandırmak suretiyle devam etsin.”

“AB kapısında bekletilmek teknik bir husus değil, siyasi bir meseledir”

Konuşmasında Avrupa Birliği (AB) ile gerilen ilişkileri de değerlendiren Bakan Eroğlu, AB’nin yıllardan beri Türkiye’yi oyaladığını hatırlatarak, “Avrupa Birliği bizi yıllardan beri oyalıyor. Biz pek çok faslı açtık aslında. Ben Çevre ve Orman Bakanı iken en zor açılan fasıl çevre faslı dediler. Hatta Avrupa Birliği'ne sonradan dahil olan ülkeler bunu en son açmıştı. Ama ben dedim ki biz bu faslı aşacağız. Bin 500 sayfa bir doküman hazırladık. Çevreye de çok güzel hizmetler yapmıştık ve çevre faslını aştık şu anda. Türkiye, AB’nin son zamanlarda aldığı ülkelerin ekonomik durumundan çok daha iyi. Hukuki üstünlüğü ve diğer ekonomik şartlar hepsi uygun. AB kapısında bekletilmek teknik bir husus değil, siyasi bir meseledir. Türkiye’den çekiniyorlar, işin özü budur. Çünkü biz büyük bir milletiz. Büyük işler başarıyoruz. Türkiye hızla büyüyor. Türkiye’nin büyüyen, gelişen kalkınmasının önünü kesmek için maalesef bazı ülkeler planlar yapıyorlar. Plan üstüne planlar yapıyorlar. 300 yıldan beri bu plan devam ediyor. En son FETÖ, şimdi PKK, PYD koridor oluşturmak gibi planlar var. Allah’ın izniyle Cenabı Allah bu millete yardım ediyor. İnşallah onun lütfüyle birlikte onların hesapları alt üst olacak” şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Gökten Ceylan