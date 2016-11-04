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Bakan Eroğlu: 'Hukukun gereği yapılıyor'

Haklarındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan HDP’li 11 milletvekili için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Hukuk işliyor ve biz hukuk devletiyiz. Ne gerekiyorsa o yapılıyor. Mahkemelerin verdiği bir karar bu” dedi.

Bakan Eroğlu: Hukukun gereği yapılıyor

04 Kasım 2016 12:19
Bakan Eroğlu: 'Hukukun gereği yapılıyor' - Tıkla İzle

Bir dizi açılış ve ziyarette bulunmak üzere Karabük’e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Karabük Valiliği ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Eroğlu, gözaltına alınan HDP’li milletvekilleri ile ilgili olarak, “Biliyorsunuz, artık teröre bulaşan suç işleyen milletvekilleri ile alakalı dokunulmazlık kalktı. Artık hukuk işliyor. Milletvekilinin, vatandaşın suç işleme hakkı olmadığı gibi hiçbir milletin vekilinin teröre destek, yardakçılık, yataklık veya suç işleme hakkı yoktur. Geçmiş suçlardan dolayı neticede mahkemeler başladı. Bütün milletvekilleri için dokunulmazlığı belli bir süreye kadar kalktığı için o çerçevede bunlar, hukukun gereği yapıldı. Hukuk işliyor ve biz hukuk devletiyiz. Ne gerekiyorsa o yapılıyor. Mahkemelerin verdiği bir karar bu” dedi.

Bakan Eroğlu ayrıca, PKK terör örgütünün Diyarbakır’da sabah saatlerinde düzenlediği bombalı saldırı ile alakalı olarak, “Gerçekten bu PKK terör örgütü oradan bütün vatandaşların, özellikle Kürt kardeşlerimizin düşmanı. Onlara çok büyük zarar veriyor. Hükümet olarak en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar terörle mücadele edeceğiz, bu konuda kararlıyız” ifadelerini kullandı. 

Yasin Erdem

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu


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