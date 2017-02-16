Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Eroğlu: 'Muhalefet maalesef HDP, PKK, kayığına binmiş gidiyor'

Bakan Eroğlu: 'Muhalefet maalesef HDP, PKK, kayığına binmiş gidiyor'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Muhalefet maalesef HDP, PKK kayığına binmiş CHP binmiş gidiyor ancak rotası olmayan geminin ulaşacağı liman olmaz. CHP bu kayığa binmeye devam etsin zaten yolda kalacaktır" dedi.

Bakan Eroğlu: Muhalefet maalesef HDP, PKK, kayığına binmiş gidiyor

16 Şubat 2017 14:25

Bir dizi temas, temel atma, sertifika törenleri için Hatay’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, CHP yönetiminin 'sistem değişecek' söylemlerinin yalan olduğunu ifade ederek, "Muhalefet ne derse desin söyledikleri hep yalan, rejim değişikliği diyorlar bizim Meclise sunduğumuz 18 maddeyi oku önce. Nerede böyle bir şey var? Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet, demokrasi bayrağımız belli her şey belli. Anayasanın ilk dört maddesi yerinde duruyor değiştirilmesini hayal bile etmiyoruz. Bunları söylerken neye göre konuşuyorsun rüyanda mı görüyorsun bunu?. Hoş rüyasında dahi göremez bu maddelerin değişebileceğini. Muhalefet maalesef HDP, PKK, kayığına binmiş CHP binmiş gidiyor ancak rotası olmayan geminin ulaşacağı liman olmaz. CHP bu kayığa binmeye devam etsin zaten yolda kalacaktır" dedi.

'60 yıldır batının planladığı bir girişimin son halkasıydı'

15 Temmuz’da tarihin en alçakça en kanlı darbe girişiminin yaşandığını ifade eden Bakan Eroğlu, "Bu girişim Türkiye’yi bölme, parçalama girişimidir. 60 yıldır batının planladığı bir girişimin son halkasıydı ama milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti, dirayeti ve tüm siyasi partilerin kararlığı neticesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Bu tür şeyler eski Türkiye’de kaldı. Halk oylamasından sonra yani Türkiye’de bu tür olaylar geride kalacak" dedi.

Bakan Eroğlu, açıklaması şöyle sürdürdü:
"Siyasi istikrarın sürmesi için koalisyonların yaşanmaması için, süratli karar alınması için çok başlılık olmaması açısından 16 Nisan halk oylaması ülkemizin açısından tarihi bir milat olacaktır. Bizlerde sandığa giderek hep birlikte 'evet' mührünü vuracağız. Yasama, yürütme, yargı müstakil olacak. Yürütme çok başlı. Şimdiye bakmayın cumhurbaşkanı ile başbakan şuan uyumlu çalışıyor. Geçmişe bakıldığında, bunların birçok örneğini yaşadık. Rahmetli Ecevit ile Sayın Sezer arasında yaşanan kitap atma olayında ekonomik kriz oldu. Kuyruklar kilometrelerce göründü 75 sente muhtaç hale geliyorsun daha sonra IMF’ye yalvarıyorsun. İşte bunların sebebi iki başlılık. Halk oylamasından sonra bunların hepsi ortadan kalkacak." 

Adem Karagöz

Etiketler: Hdp, Muhalefet, pkk, Veysel Eroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!