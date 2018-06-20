Bakan Eroğlu: 'Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik'

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Afyonkarahisar’da seçim turlarını sıklaştırdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da memleketinde seçim gezilerini sürdürüyor.

Eroğlu, temasları kapsamında OSB ve çağrı merkezi ziyareti gerçekleştirdi. Çağrı merkezi çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelen Eroğlu’na Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, OSB yönetimi ile partililer de eşlik etti.

Ziyaretler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, “Bana insanlar iş istemeye geliyor. Gazete ve matbaa işinde eleman bulunmuyor. Afyonkarahisar’da ve Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik. Bunu özellikle söylüyorum. Gelsin kim istiyorsa burada, matbaada veya mermer fabrikasında çalışsın. Buradaki çağrı merkezi kaç kişi çalıştırıyor? Ama Afyonkarahisar’da iş beğenmedikleri için dışarıdan 350 kişi günlük çağrı merkezine çalışmaya geliyor. Kusura bakmayın. Ben hakikaten bazen iş istiyorum diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun. Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter. Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum. Bakanlıktaki bütün bölge müdürleri masa başında yok. Herkes arazide. İşletme Müdürüm burada. Şu anda Afyonkarahisar’da 7 bin 200 İŞKUR'a işçi talebi mevcut” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Bilal Hamzaçebi

