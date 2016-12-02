Bursa’da bir dizi ziyaretlerde ve temel atma törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa Valiliğinde Türkiye gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili Bahçeli’nin büyük bir devlet adamlığı örneğini gösterdiğini ifade eden Eroğlu, “Türkiye için başkanlık değil de yeni cumhurbaşkanlığı sistemi elzemdir. Yani artık Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde yönetilmesi şarttır. Akşam imzalar da atıldı. Program belirlenecek. Bütçe görüşmeleri de başlıyor. Muhtemelen Aralık ayının 16’sına kadar sürer. Ondan sonra anayasa değişikliğiyle ilgili tasarı gündeme gelir diye düşünüyorum. Bahar’da da başbakan müjdeyi verecektir” dedi.

Büyük şehirlerdeki içme suyu ile ilgili bir sıkıntı olmadığını ifade eden Eroğlu, “Şu anda 2007 yılında Bursa’ya 50 tane kuyu açmıştık. Ama onları bile kullanma ihtiyacı duymuyoruz. Çünkü doluluk oranları önemli değil. Ekim ve kasım ayları barajlarda seviyelerin en düşük olduğu dönemdir. Daha sonra yağışlı dönemlerde yine su biriktirmeye başlıyoruz. Yağış olmadığı zamanlarda ise bunu kullanıyoruz. Merak edilecek hiçbir şey yok. Türkiye’de hiçbir şehri susuz bırakmayacağız” diye konuştu.