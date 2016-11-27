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Bakan Eroğlu’ndan 'kar' uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, harita üzerinden önümüzdeki haftanın meteorolojik durumu hakkında bilgi vererek, “Özellikle Çarşamba günü aşağı yukarı Türkiye’yi kar kaplıyor” dedi.

Bakan Eroğlundan kar uyarısı

27 Kasım 2016 15:20

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a gelen Bakan Eroğlu, partisinin bir düğün salonunda gerçekleştirilen 73. İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Ardından Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı'nın açılış törenine katılan Bakan Eroğlu, daha sonra da Türkiye Motocros Final Yarışması ödül törenine katıldı. Katıldığı ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, basın mensuplarının hava durumu ile ilgili soruları üzerine eline aldığı harita üzerinden meteorolojik değerlendirmelerde bulundu. Çarşamba günü tüm yurtta kar beklendiğini ifade eden Bakan Eroğlu, “Yağmur yağış geliyor, belki yarın kar gelir. Batıdan itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta herhalde salı, çarşambadan itibaren Türkiye’yi kaplayacak. Bugün pazar Trakya ve Ege’den başladı. Pazartesiden itibaren Afyon’a doğru geliyor. Salı günü Afyon, çarşamba aşağı yukarı Türkiye’nin doğu kısmını da kaplıyor. Perşembe, cuma öbür hafta sonunda yağışlar cumartesi günü terk ediyor. Sadece Ege Bölgesi'nde kalıyor, yani aşağı yukarı kar yağışları da başlayacak. İnşallah hayırlı olur, bereketli olur. Yani yağışlar bekleniyor. Bu yeşil olanlar tamamen yağış, bugün en batıdan başladı, Marmara, Ege genişleyerek gidiyor işte. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba özellikle çarşamba günü aşağı yukarı Türkiye’yi kar kaplıyor. Şunlar kar yağışları, kar yağışları da başlıyor” diye konuştu.

“Savaşlarda kimyasal silah kullanmak yasaktır biliyorsunuz, doğru değil”
Bakan Eroğlu, bir basın mensubun “DEAŞ’ın Suriye’de muhaliflere karşı kimyasal silah kullandığı yönünde iddialara var, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna sert bir yanıt vererek şunları söyledi:
“Bu büyük savaş suçudur, kusura bakmasın. Bunun cezası mutlaka verilir. Özellikle bu doğru bir şey değildir. Savaşlarda kimyasal silah kullanmak yasaktır biliyorsunuz, doğru değil. Savaş suçu olması sebebi ile mutlaka hesabı sorulur.”

Bakan Eroğlu, açıklamasının ardından ödül törenine katıldı. Şampiyonada MX kategorisinde birinci olan Şakir Şen Kolyancı’ya şampiyonluk kupasını veren Bakan Eroğlu, ardından AFJET Afyonspor-Maltepespor arasında oynanan futbol maçını izlemeye gitti.  

Gökten Ceylan - Hayati Kanat
 

Etiketler: Veysel Eroğlu


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