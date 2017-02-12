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Bakan Eroğlu’nun gol sevinci kamerada

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’ın Spor Toto 3. Lig 3. Grup’taki temsilcisi AFJET Afyonspor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynan müsabakada desteklediği takımı gol atınca büyük sevinç yaşadı. Bakan Eroğlu’nun sevinci ise kameralara yansıdı.


12 Şubat 2017 17:25

Çeşitli temaslarda bulumak üzere Afyonkarahisar’a gelen Bakan Eroğlu, Darıca Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşan AFJET Afyonspor’un oynadığı zorlu müsabakada memleketinin takımını yalnız bırakmadı. Maçın son 10 dakikasına yetişen Bakan Eroğlu beraberindeki protokol üyeleri ile maçı şeref tribününden izledi. 0-0 beraberlikle devam eden müsabakanın 90+3. dakikasında Osman Altan ile AFJET Afyonspor golü bulunca Bakan Eroğlu büyük sevinç yaşadı.

Oturduğu koltuktan kalkan Bakan Eroğlu sevincini AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel'e sarılarak kutladı. Uzun süre Başkan Sel’e sarılan Bakan Eroğlu’na, Vali Aziz Yıldırım da tempo tuttu. Bakan Eroğlu daha sonra maçı birlikte izlediği Vali Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar Milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya ile birlikte sahaya inerek futbolculara sarılıp, ardından Afyonspor tribünlerini selamladılar.

Bakan Eroğlu daha sonra protokol ve futbolcular ile birlikte sahada hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Ali Bayar - Gökten Ceylan
 

Etiketler: Veysel Eroğlu


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