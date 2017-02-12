Çeşitli temaslarda bulumak üzere Afyonkarahisar’a gelen Bakan Eroğlu, Darıca Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşan AFJET Afyonspor’un oynadığı zorlu müsabakada memleketinin takımını yalnız bırakmadı. Maçın son 10 dakikasına yetişen Bakan Eroğlu beraberindeki protokol üyeleri ile maçı şeref tribününden izledi. 0-0 beraberlikle devam eden müsabakanın 90+3. dakikasında Osman Altan ile AFJET Afyonspor golü bulunca Bakan Eroğlu büyük sevinç yaşadı.

Oturduğu koltuktan kalkan Bakan Eroğlu sevincini AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel'e sarılarak kutladı. Uzun süre Başkan Sel’e sarılan Bakan Eroğlu’na, Vali Aziz Yıldırım da tempo tuttu. Bakan Eroğlu daha sonra maçı birlikte izlediği Vali Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar Milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya ile birlikte sahaya inerek futbolculara sarılıp, ardından Afyonspor tribünlerini selamladılar.

Bakan Eroğlu daha sonra protokol ve futbolcular ile birlikte sahada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ali Bayar - Gökten Ceylan

