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iha.com.tr »
Ekonomi »
Bakan Fakıbaba: "Fıstık fiyatları düştü, baklava fiyatları da düşsün"
19 Mayıs 2018 13:41
Bakan Fakıbaba: "Fıstık fiyatları düştü, baklava fiyatları da düşsün"
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Fıstık fiyatları düştü, baklava fiyatları da düşsün"
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19 Mayıs 2018 13:41
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