Bakan Fakıbaba’dan et fiyatındaki artış ile ilgili açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte bu yıl Malatya'da 12'ncisi gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarını ziyaret etti. Burada fuar kapsamında Koyun Kırkım Yarışması ve Şenliği'ne katılan Bakan Fakıbaba, gıda, tarım ve hayvancılığın aslında koruyucu hekimliğin başlangıcı olduğunu belirterek, "Eğer sağlıklı ve güvenilir bir gıdanız varsa demek ki sağlıklısınız. Demek ki doktor ihtiyacınız da az olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gıdanın insan hayatında oldukça önemli olduğunu dile getiren Fakıbaba, görev yaptığı bakanlığın bu nedenle saygı duyduğu bir bakanlık olduğunu söyleyerek, "Çok fazla sorumluluğumun olduğunun farkındayım. Benim için üretici başımın tacıdır. Üretici olmazsa olmaz" şeklinde konuştu.

"Hayvan sayısını arttırmamız lazım"

Amaçlarının hayvan sayısını arttırmak olduğunu kaydeden Fakıbaba "Yoksa hayvanı dışarıdan getir, besle sonra kasaba gönder kes. Değil tabi. Biz anayı arttıracağız, bunu arttırdığımız zaman hayvan sayısını arttırmış olacağız. Bizim burada esasında en büyük eksikliğimiz bu. Benden önce arkadaşlarımız hayvan sayısını çok miktarda arttırmışlar. Ama 2002 öncesi insanlar normalde bir kişi 6,7 kilogram et tüketirken şimdi kişi başına düşen et miktarı 15 kilo. Yani 2002’de nüfusumuz 60 milyon iken şimdi olmuş 90 milyon. Hayvan sayımız artıyor, ama insanların et tüketiminin artmasından dolayı hayvan sayısı yeterli gelmiyor. Ne yapmamız lazım, hayvan sayısını arttırmamız lazım. İnşallah bu senenin sonuna kadar 250 bin düveden 100 bin tanesini özellikle küçük ve orta ölçeklere dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu regülasyon hiçbir zaman yerli üretici için yapılan bir regülasyon değildir"

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle et fiyatlarında bazı büyük firmaların spekülasyon yaptığını anlatan Fakıbaba, "Yanlış anlaşılmasın ama bir ikisi çıkıyor piyasaya, elinde 10 bin tane hayvanı var. Piyasadan 300 tane hayvan alıyor 28-30 liraya kilosunu, bir bakıyorsunuz ki fiyat olmuş 30 lira. Kendisi o zaman elindeki malın hepsini 30 liradan satıyor. Şimdi Allah var yani, bunu yiyecek olan benim 81 milyon vatandaşım var. Ben bunu düşünmek zorundayım. Ben burada garibana, fakir fukaraya ne diyebilirim arkadaş. Bunun hesabını ben öbür dünyada da vereceğim. Onun için bu regülasyon hiçbir zaman yerli üretici için yapılan bir regülasyon değildir. Bakın 500 bin kesimlik hayvan ithalatının önü açıldı özel sektöre. Bunu da yanlış yorumluyorlar. Sanki 500 bin hayvan hemen Türkiye’ye gelecek. Yok öyle bir şey. Bu nedir, Ramazan geliyor diye normalde bugün kesimliğe, mezbahaneye gönderilmesi gereken hayvanı göndermiyor. Diyor ki nasılsa yarın Ramazan ayı gelecek. Fiyatlar artacak. Normalde bugün kesime gidecek hayvanı göndermiyor, hayvan yağlanıyor ve piyasada et sıkıntısı olunca fiyatlar da yükseliyor. Kardeşim yapma bunu. AK Parti hükümeti buna müsaade etmez. AK Parti’nin Tarım Bakanı buna müsaade etmez" sözlerine yer verdi.

"Şimdi birbirlerine düştüler"

ABD öncülüğünde Batı ülkelerinin Suriye’ye operasyon yapmasına da değinen Fakıbaba, "Ellerindeki maşaların bir şey yapamayacağını anlayınca bu sefer kendileri birbirlerine düştüler. Birbirlerine füze atmaya başladılar. Günaydın. Bunların sonunun bu olacağı zaten belliydi. Onun için bizim çok güçlü olmamız lazım. Allah'ın izniyle biz bu birlik ve beraberliği sağladığımız müddetçe sizler bize destek verdiğiniz müddetçe bize Allah’tan başka hiçbirinin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Çiftçileri her zaman destekliyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de çiftçileri her zaman desteklediklerini belirterek, "Bakanımız da kırsal kalkınmayı birinci önceliği arasında aldı ve her gittiği yerde kırsal kalkınmaya öncelik veriyor. Çünkü biliyoruz ki, kırsalda biz eğer vatandaşlarımızı memnun edersek, şehirde de memnun ederiz. Şehirde de memnun edersek Türkiye’de memnun ederiz. Üreten çiftçimizin her zaman yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Malatya’da hayvan üretiminin artırılması gerektiğini de kaydeden Tüfenkci, daha sağlıklı koşullarda ve daha ucuz maliyetlerle hayvancılık sektörünün gelişmesini istediklerini söyledi. Malatya’nın bir tarım kenti olduğunu da kaydeden Tüfenkci, "Gücümüzün yettiği kadar biz çiftçimiz ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da birlik olarak her zaman yetiştiricilerin yanında olduklarını ifade ederek bu yıl ilk defa fuar kapsamında kuzu kırkım şenliği düzenlediklerini söyledi. Akın, yüzde yüz hibeli farkındalık projesi kapsamında Kalkınma Bakanlığı, DAP Bölge Başkanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte yaklaşık 100 adet kırkım makinesi dağıtacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba, koyun kırkımı yaptı. Programda son olarak kırkım makinesi ve güneş enerjisi panel dağıtımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Erdal Akbuğa