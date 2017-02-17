Diğer
Kategoriler

Bakan Fikri Işık Alman makamlara seslendi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) din görevlilerinin Alman polisince evlerinde arama yapılmasına ilişkin, “Alman makamlarından beklediğimiz özellikle Türkiye’nin çok önemli bir müessesesi olan DİTİB konusunda Türkiye ile çok yakın bir işbirliği yapması. FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı bir takım mihrakların adeta ispiyonlarıyla burada insanlarımızı rahatsız edecek tavır da bulunmamaları” dedi.

Bakan Fikri Işık Alman makamlara seslendi

17 Şubat 2017 20:30

Güvenlik zirvesine katılmak üzerine Almanya’nın Münih kentinde bulunan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Münih Diyanet İşleri Başkanlığı Camiini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Işık,

DİTİB din görevlilerinin evlerinde Alman polisince aranma yapılmasına ilişkin,“Türkiye’den Almanya’ya ilk gelen gurbetçilerle birlikte Almanya’da yaşayan Türk insanının kendi dinini en doğru kaynaklardan en iyi şekilde öğrenmesi ve dini hayatın bizim dinimizin gereklerine göre yaşanması noktasında çok büyük gayret gösteren buradaki bir yapımızdır” dedi.

“BÖYLE BİR İSPİYONAJ FAALİYETİ İLE BAZI İMAMLARIN SUÇLANMASI KABUL EDİLEMEZ”

DİTİB’in bütün faaliyetlerinin Alman makamları tarafından da bilindiğini belirten Bakan Işık, “Dolayısıyla böyle bir ispiyonaj faaliyeti ile bazı imamların suçlanması kabul edilemez. Diyanet İşleri Başkanlığımız ilişkilerimiz gerilmesin diye altı imamımızın Türkiye geri çağırdı. Bu yöneltilen suçların kabul edildiği anlamına gelmez. Sadece ilişkilerde bir bozulma olmaması anlamına gelir. Ancak şunu söylemekte büyük fayda var; FETÖ maalesef Türkiye’de yapamadığı bu manipülasyonu, operasyonları belli ki burada sahneye koymuş görünüyor. Burada bizim Almanya yargısından Alman istihbaratından Alman makamlarından beklediğimiz özellikle Türkiye’nin çok önemli bir müessesesi olan DİTİB konusunda Türkiye ile çok yakın bir işbirliği yapması, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı bir takım mihrakların adeta ispiyonlarıyla burada insanlarımızı rahatsız edecek tavır da bulunmamaları. Türkiye olarak Alman makamlarından Alman istihbaratından Alman yargısından bir başka beklentimiz de FETÖ ve PKK’ya da bu noktada kararlı bir şekilde operasyon yapmaları ve onların üzerine gitmeleri ve onların Almanya’daki faaliyetlerini yasaklanması Alman makamlarından özellikle bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

Etiketler: DİTİB, fikri ışık, Münih Diyanet İşleri Başkanlığı Camii


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!