Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM’de TBMM Başkan’ı İsmail Kahraman tarafından 26. Dönem 2. Yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Işık, gazetecilerin sorularını cevapladı.

İncirlik üssüne ilişkin soruya Işık, "Hani kimseyi zorla burada tutmuyoruz. Öyle aman ha gitmeyin. Sizin arkanızdan çok ağlarız gibi bir şey yok. İncirlik Amerika Birleşik Devletleri ihtiyaç duyduğu için özellikle D’la mücadelede ihtiyaç duyduğu için bizim DEAŞ koalisyonu ihtiyaç duyduğu için İncirlik kullanılıyor. Vize topraklarımıza gelin illa kullanın. Siz olmazsanız olmaz’ gibi anlayışımız yok"

Suriye Demokratik Güçleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun Rakka’ya gitme önerisine ABD’nin Nasıl baktığına ilişkin soruya Işık, "Amerika illa YPG, PYD unsurları olması konusunda ısrarcı. Bu da bizi ABD’nin daha sonrası planı olduğuna yönelik kuşku oluşturuyor. Biz bunu her fırsatta Amerika’ya söylüyoruz. Aynı şey Musul için geçerli. Rakka ve Musul operasyonunda operasyonun başarısı ve operasyonun sonrası bu iki şehrin güvenliğinin, huzurunun ve istikrarının temin edilmesi ve sürdürülebilir olması için o bölgenin kendi güçlerinin, Musul bölgenin yerli aşiretlerinin yoğunlukla kullanılması, ona destek veririz, Rakka’da da özellikle o bölgeyi insanı olan Arap’ların kullanılması. Suriye Demokratik Güçleri gibi aldatmacalara çok fazla itibar etmiyoruz. PYD, YPG unsurlarının kamuflajı gibi kullanılmasını da kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun dışında bir sorunu çözerken daha büyük sorunu oluşturmamak stratejik aklın gereğidir. Biz Amerika’ya özellikle bunu söylüyoruz. Amerika’nın bu bölgede adım atacaksa, bunu Türkiye’den habersiz yapmasının Amerika için de telafisi zor sonuçlar doğuracağını kendilerine söylüyoruz"

Rusya ıle işbirliğine yönelik soruya Işık, "Rusya ve Amerika ile sürekli temasımız var. Silahlı Kuvvetlerimiz harekata yönelik, Dışişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız bütün bunlar sürekli temas halindeler"

Amerika’dan somut bir dönüş alabildiniz mi sorusuna Işık, ABD Savunma Bakanı ile görüşmelerinde olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Işık, ABD’nin kendilerini anladığını söyledi.

5 bin metrekarelik alanın güvenli bölge olmaması halinde güvenliğinin sallanması konusunda ne gibi adım atılmasına yönelik soruya Işık, "Türkiye şu anda içinde 2 milyon 700 binin üzerinde Suriyeli’yi barındırıyor. 300 bin civarında da Iraklı’yı barındırıyor. Ama sınırımızın ötesinde 300 bine yakın mülteci var. Biz bu güvenli bahçeyi oluşturmazsak, Suriye!0’deki en küçük hareketlenme Türkiye’ye yeni bir göç dalgası demektir. Bu yeni göç dalgası Türkiye tarafından kompanse edilemezse Avrupa’ya yeni bir göç dalgası demektir. Burada güvenli bölgenin oluşturulması, hem Türkiye’nin sınır güvenliği hem DEAŞ’ın o bölgede barınmaması, insanların kendi topraklarında güven içerisinde hayatlarını idame ettirebilmesi, PYD, YOG kantonlarını birleştirme hayalinden vazgeçmesi için önemli. 3-4 sene önce bunu hayata geçirebilseydik, böyle problemler yaşamayacaktır. Bu sadece Türkiye’nin veya bölgenin meselesi olmaktan çıktı, Avrupa’nın demokratik değerlerinin tehlike altına girmesi soncuna doğru gidiyor. Burada güvenli bölgenin oluşturulması ve insanların burada yaşanmasının sağlanması gerekiyor. Türkiye bunu savunuyor, savunmaya devam edecek" dedi.

Darbe girişimine ilişkin soruya Işık, ikinci darbe ihtimalini olasılığını görmediklerini ifade etti.