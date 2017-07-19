Bakan Işık, görevini Nurettin Canikli’ye teslim etti

Yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek olan Fikri Işık, Milli Savunma Bakanlığı görevini Nurettin Canikli’ye devretti. Milli Savunma Bakanlığı görevini Nurettin Canikli’ye devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Fikri Işık, "420 gün Milli Savunma Bakanlığı görevini onurla, gururla, bahtiyarlıkla yerine getirmeye çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece kritik ve zor süreç oldu. Bakanlığa atanmamızın 50’inci gününde maalesef tarihin en büyük ihanet girişimi ile karşı karşıya kaldık. Hain FETÖ darbe teşebbüsünü birlikte yaşadık. Milli Savunma Bakanlığı olarak o gece sabaha kadar hainlerin emellerine ulaşmasının engellenmesi, milletimizin geleceğinin karartılmaması için mücadele verdik. 15 Temmuz’dan sonra da bir yandan hain FETÖ terör örgütü ile mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da terör örgütünün illegal yapının TSK’yı ele geçirememesi için bu noktada kutsal ocağı ele almaması için gerekli reformları ardı ardına hayata geçirdik. TSK’nın üzerindeki demokratik denetimin tam anlamı ile oluşturulması, gereksiz yüklerin üzerinden atılarak hayata daha fazla odaklanmasının sağlanması ve asker, sivil birlikte çalışma kültürünün oluşması için yoğun bir çalışma sürdürdük. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın hain terör örgütünden temizlenmesi için ortaya koyduğu kararlılık 15 Temmuz ile birlikte artık çok daha güçlü şekilde hayata geçmeye başladı. 9 binin üzerinde TSK’ya sızmış olan kişiyi TSK’dan ihraç ettik. Bu mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğine eminim” şeklinde konuştu.

“EN KÖKLÜ REFORMLAR BU DÖNEMDE HAYATA GEÇTİ”

TSK’ya tarihin en zor döneminde sahip çıktıklarını belirten Işık, “Milli Savunma Üniversitesine bu yıl yapılan başvuru sayısı son 4 yılın ortalamasının tam 4 katı oldu. Sınavlara katılım da yüzde 35’den yüzde 50’ye çıktı. Gerçekten milletimizin ne kadar silahlı kuvvetlerimize sahip çıktığını görmüş olduk. Yapısal bir formu hayata geçirdik. İlk defa sivil müsteşar atadık, kuvvetler Milli Savunma Bakanlığına doğrudan bağlandı. Yüksek Askeri Şuranın yapısı tamamen değişti. Milli Savunma Üniversitesi sadece Harp Okulları değil, kurmaylık eğitimini de bünyesine aldı. 1826 yılında Yeniçeri Ocağının kapatılmasından sonra en köklü reformlar bu dönemde hayata geçti. Çok yoğun 14 ay geçirdik. Kritik teknolojileri Türkiye’nin geliştirmesi için yeni programlar başlattık. Uygulanmayan pek çok yeni modeli hayata geçirdik. Büyük projeler Türkiye’de adım adım hayata geçiyor. Türkiye hava füze savunma sisteminin yerli ve milli olarak geliştirmesi programını başlattı. Milletimize hizmet etmek adına gece gündüz çalıştık. İki önemli noktada şehit aileleri ve gazilerimize yakın ilgi göstermenin gayreti içerisinde olduk. Her sorunu ile yakinen ilgilenmek, onlara gerçekten acılarını hissettirmemek için gereken her türlü gayreti gösterdik. Sünnet çocuklarına makam aracını göndererek onların en mutlu günlerini daha da taçlandırmak konusunda 4 defa makam aracını gönderdik. Belki yaptığımız işlerden bir tanesi de TSK’nın gıda, giyim ihtiyacının karşılanırken adı sanı duyulmamış, kalitesiz ürünleri almak yerine davet usulü ile markette raflarda göreceğiniz çok kaliteli ürünleri almanın önünü açtık. TSK tarihinde devrim oldu. Bakanlar Kurulunda imzalandı, inanıyorum ki uygulamayı sayın bakanımız yapacak. Bize emanet edilen askerlerimizin kaliteli gıda tüketmesi, giyim malzemesi almasına sebep olacak. İki müsteşar ile birlikte çalıştım, birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nurettin Canikli’nin 15 Temmuz’dan sonraki TSK’nın yeniden yapılandırılmasından bakanlıktan yeniden yapılandırılmaya kadar olan değişimi en iyi bilen bakan olduğunu söyleyen Işık, “Kanunların çıkarılmasında bize destek olan arkadaşımız Milli savunma Bakanlığına yabancı bir arkadaşımız değil. Başarılı dönem geçireceğine inanamıyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

“BAŞKA ÜLKELERİN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ İLE BU TOPRAKLARDA BAĞIMSIZLIĞI KORUMAK İMKANSIZDIR”

Nöbet değişiminin hayırlı olması temennilerinde bulunan Nurettin Canikli ise, “Milletimize hizmet etme imkanı sağlayan bu onurlu görevleri bize veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. AK Parti nöbet değişimlerini rasyonel şekilde kullanan bir partidir. Yorulmadan, kalıcı hale gelemeden aktif yapının ortaya çıkmasını sağlayan bir siyasi partidir. Bu toprakların savunulması gerekiyor. Stratejik öneme sahip olan bu coğrafyanın saldırganının da bol olduğunu hepimiz biliyoruz. Burayı savunacak olan da milletin çıkarlarına bir halel gelmesine sebebiyet vermeden bütün olarak bu toprakların savunulması gerekiyor. Yöneticisi ve teknik imkanları ile en kritik dönemde ihtiyacımız olan müttefiklerimiz başta olmak üzere sağlamakta ne kadar zorluklarla karşılaştığımızı biliyoruz. Başka ülkelerin savunma sanayi ürünleri ile onlara güvenerek veya onlar üzerine kurulu bir savunma stratejisi geliştirilerek bu topraklarda bağımsızlığı korumak imkansızdır, bunun farkındayız” diye konuştu.

Hain teşebbüsten sonra bakanlıkta ve TSK’da birçok düzenlemenin hayata geçirildiğinin altını çizen Canikli, “TSK’nın gücünü arttıracak bir yapıya kavuşturulmasındaki emeği tartışmasızdır. Bakanımıza şükranlarımız arz ediyoruz. Bizde inşallah aynı hassasiyetle bu çalışmaları devam ettireceğiz. Olması gereken milletin gücünün, bu toprakların görevini layığı ile yerine getirebilmesi için bizde aynı samimiyetle yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz bu noktada gözü arkada kalmadan, geleceği ile herhangi bir tereddüt içerisinde olmadan, geleceğe daha güvenle bakacağı bir ortamın sağlanması noktasında hepimiz birlikte gayret gösterip inşallah başarıya ulaşacağız. Savunma sanayimizde yerli ürün oranı yüzde 65’e ulaşmış durumdadır. Milletimizin yol göstermesi çerçevesinde yapıyoruz. Bu kısa sürede bu kadar önemli gelişmenin sağlanmış olması daha da büyük hedeflere ulaşma arzumuzu sonuçlandırma noktasında ümit veriyor. Önümüzdeki dönemde inşallah birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Zeynep Babacan