Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından üretilen 500 modern piyade tüfeği (MPT-76), Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilen tüfeklerin teslimatı ve Uzun Menzilli Atış Poligonu-Test Merkezi açılışı, Kırıkkale MKE Silah Fabrikasında gerçekleşti.

Teslim törenine katılan Savunma Bakanı Fikri Işık, MPT-76’yı Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak’a teslim etti. Teslimde konuşan Bakan Işık, tüfeğin Türkiye’nin kendi imkanları ile geliştirdiği ilk milli piyade tüfeği olduğunu söyledi. Sembolik silahı teslim alan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak ise özverili çalışmalar sonucu üretilen MPT’de emeği geçenlere teşekkür etti.

Teslim programına Savuma Bakanı Fikri Işık yanı sıra Kırıkkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk Mehmet Demir, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve yerel yöneticiler katıldı.

MKE Kurumunca, 2007’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin piyade tüfeği ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde 5,56 mm MPT projesine başlandı. Bu proje ile envanterlerde bulunan silahların üstün özelliklerini taşıyan, tasarım ve üretimi tamamen yerli, özgün, yeni bir 5,56 mm otomatik piyade tüfeği üretilmesi planlandı. 2008’de TSK’nın istekleri doğrultusunda uygulama planı revize edilerek silahın 7,62 mm olarak üretilmesine karar verildi.

MPT-76, tüm teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Üretilen 200 adetlik pilot kafile silahlar, birlikler tarafından değişik ortam ve koşullarda kullanılarak iyileştirme önerileri alındı ve 2015’te 20 bin MPT-76 tedariki için sözleşme imzalandı.

Seri üretim dönemi kapsamında 500 adetlik ilk kafile üretimi yaklaşık 1 yılda gerçekleştirildi ve kabul testleri başarıyla tamamlandı.

Kalan 19 bin 500 silahın üretim ve teslimi bu yıl tamamlanacak.

MPT-76’nın bazı özellikleri şöyle;

- Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği ilk piyade tüfeği.

- 42 farklı tasarım doğrulama testinden geçen ilk ve tek piyade tüfeği.

- 4 yönlü MIL-1913 NATO standardı modüler monte tertibatına sahip olup aksesuar ve gece-gündüz optik nişangah kullanımına uygun.

- Faydalı model ve patent belgelerine sahip.

- Soğuk dövme metodu ile üretilen serbest salınımlı uzun ömürlü namlusuyla kullanıcısına güven veriyor.

- 12 kademeli hassas olarak ayarlanabilen dipçik yapısına sahip.

- Dakikada 700 atım gerçekleştiriyor, 600 metre etkili menzile ve 800 metre/saniye ilk hıza sahip bulunuyor.

TEST MERKEZİNİN ÖZELLİKLERİ

Yarın açılacak olan dünya standartlarında test merkezinin özellikleri:

- Uzun Menzilli Atış Poligonu-Test Merkezi, 2 bin 400 metrekare kapalı alan üzerinde faaliyet gösterecek.

- Yeni atış poligonunda 4 atış kanalı, 8 test odası, bir silah teşhir salonu, bir heyet odası, bir toplantı salonu, silah yıkama-yağlama alanları yer alacak.

- Poligon, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun kapalı atış kanalına sahip poligonu olma özelliğini taşıyor. Merkezde, hafif silahlara ait bütün çevresel testler dünya standartlarında yapılabilecek.

- Test odalarında, piyade tüfekleri, makinalı tüfekler ve makinalı tabancaların fonksiyonel atışları, hızlandırılmış yağmur testi, yüksek sıcaklık testi, düşük sıcaklık testi, nem testi, çamur testi, zehirli gaz testi, hızlı kamera çekimleri ve geri tepme kuvveti ölçüm testi gerçekleştirilebilecek.